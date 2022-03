Gli studenti di Mondovì all'European Youth Parliament

Ancora un traguardo – questa volta internazionale – per il Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì e in particolare per la 4^E dell’indirizzo linguistico. La classe, in aprile, partirà alla volta di Varsavia per partecipare a una sessione dell’EYP (European Youth Parliament) grazie a una risoluzione elaborata su un tema delicatissimo e attualissimo relativo alla crisi afghana. Intanto è importante specificare che l’EYP è nato nel 1987 con l’idea di incoraggiare i giovani d’Europa a interessarsi alle questioni politiche, sociali, economiche e culturali della Unione Europea. L’Associazione italiano del Parlamento Europeo Giovani (PEG) è stato fondato a Milano nel 1994. Il Parlamento è gestito interamente da studenti volontari che organizzano eventi in 40 stati. Tra questi eventi ci sono le simulazioni delle sessioni del Parlamento Europeo dove i giovani si trovano per dibattere su temi di politica internazionale, giustizia e affari interni (UE), cultura e istruzione, economia, clima, l’ambiente, diritti umani ed altro. La lingua veicolare a tutti gli eventi è inglese.

Non a caso, dunque, il lavoro delle studentesse è stato coordinato dalla prof.ssa Margareth Hughes, insegnante madrelingua inglese e referente dell’intero Liceo Linguistico. “Il tema, come si può intuire, era molto impegnativo – spiega Hughes - e le ragazze della 4E hanno trovato non poche difficoltà nella ricerca e analisi del materiale”.

Difatti, per partecipare alla sessione, le scuole sono invitate a elaborare una proposta di risoluzione che tratta una situazione di politica e legislazione attuale ed inviarla alla direzione dell’EYP per la valutazione. Dopo un intenso e approfondita ricerca, molte discussioni e scambi di opinioni, gli studenti procedono alla stesura della risoluzione in inglese avendo cura di descrivere in dettaglio la situazione; individuare i soggetti politici di riferimento; analizzare i diversi punti di vista (economico, giuridico, sociale, politico); fare delle proposte; rispettare il format della risoluzione usando un adeguato lessico specifico.

“A breve – conclude la professoressa - ogni ragazza riceverà un tema, diverso per tutte, sul quale dovranno condurre attività di ricerca. Durante la sessione faranno delle attività di Teambuilding, ognuna sarà assegnata ad una “commissione” per preparare diverse risoluzioni su temi diversi che verranno presentati all’Assemblea Generale. Tutto sempre in inglese. Sono sempre delle giornate estenuanti ma esilaranti. Speriamo che l’attuale situazione in Ucraina ci permetta di partire”.