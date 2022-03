“Guerra assurda, celebriamo le vittime di ambo le parti”: un minuto di silenzio per le vittime russe e ucraine

Un minuto di silenzio in onore delle vittime – da ambo le parti – della guerra in Ucraina: inizia così il consiglio comunale di Cuneo del mese di marzo, nella sua prima serata.

La proposta, accolta dal presidente del consiglio Alessandro Spedale e da tutti i capigruppo – per voce del consigliere del Partito Democratico Carmelo Noto - , è arrivata dalla consigliera Maria-Luisa Martello: “Si tratta di una guerra insensata e inspiegabile – ha detto - . Un minuto di silenzio in memoria e onore dei caduti credo sia molto significativo, specie per una città con una storia come la nostra Cuneo”.