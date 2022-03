Il Comune di Savigliano concede in uso le sale del Centro culturale cittadino

A seguito del nuovo Regolamento comunale per l'utilizzo dei locali siti nel Centro Culturale Saviglianese, approvato in Consiglio comunale nel luglio dello scorso anno, l'Assessorato alla Cultura ha redatto e diramato uno specifico avviso di manifestazione di interesse per l'assegnazione in uso delle sale presenti nel fabbricato di piazza Nizza.

Si tratta di tre distinti locali, rispettivamente di 25, 30 e 40 metri quadrati, che l'amministrazione intende concedere per l'organizzazione di conferenze, convegni, manifestazioni artistiche, corsi, mostre e attività ricreative, finalizzati allo sviluppo della vita sociale, assistenziale, educativa, culturale della città.

I locali, sui quali l'amministrazione si riserva diritto di prelazione d'uso per proprie attività programmate, sono concedibili dal lunedì alla domenica dalle 20,30 alle 24 con concessioni anche di lunga durata fino ad un anno e, naturalmente, è a carico della realtà utilizzatrice tutto ciò che concerne il rispetto degli arredi e degli impianti, il comportamento consono dei presenti, il decoro degli spazi e la responsabilità per danni.

Il dettaglio dei costi forfettari e delle cauzioni relative è ben dettagliato nell'avviso e si va da un minimo di 40 euro al mese per l'uso settimanale ad un massimo di 120 euro al mese per un uso giornaliero.