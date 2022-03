La Cravero & Marcialis trionfa come miglior scuola di ballo a Firenze

Finalmente dopo molti mesi di interruzione dalle competizioni di ballo la Cravero & Marcialis, prestigiosa scuola di ballo per pro am, ottiene ottimi risultati nella competizione di Firenze.

Sabato 5 marzo presso il lussurioso hotel St. Regis di Firenze si è svolta la competizione Firenze Dance Festival di ballo pro am (professionista che balla con l’amatore) dove la Cravero & Marcialis ha partecipato con i suoi allievi ottenendo ottimi risultati.

Tra i numerosi primi posti ottenuti l’allievo Valter Caraglio che ha partecipato con la maestra e campionessa del mondo Cravero Lorena nelle danze standard ottenendo 11 primi posti, due seconde posizioni e un quinto posto, sempre l’allievo Valter Caraglio si è piazzato primo per ben sedici volte, quarto per due volte e sesto per due competizioni con la maestra pluripremiata Marcialis Carlotta nelle danze latino americane.

Inoltre l’allieva Grazia Tomasi si è aggiudicata al primo posto per 5 competizioni e un secondo posto con il maestro Berxulli Jurgen nelle danze caraibiche e quattro primi posti e un terzo posto nelle danze latino americane con il Maestro e semifinalista al Campionato del Mondo Michele Prioletti. Proseguendo con il palmares degli allievi vediamo l’allievo Revelli Simone che ha debuttato nella sua prima competizione con la maestra Carlotta Marcialis aggiudicandosi due primi posti nelle danze standard. Proseguendo abbiamo l’allieva Slovacca Elena Volpi che si è aggiudicata cinque primi posti e un secondo posto con il Maestro Michele Prioletti nelle danze standard e sei primi posti nelle danze latino americane sempre con il medesimo maestro. Per concludere vediamo l’allieva Daniela Katzmair dall’Austria classificata al primo posto nelle danze latino americane in 7 competizioni sempre con il maestro Michele Prioletti.

Grazie a questi prestigiosi risultati la Cravero & Marcialis si è anche aggiudicata il premio per miglior scuola di ballo della competizione e l’allievo Valter Caraglio ha trionfato come miglior allievo della gara di ballo.

Infiniti complimenti a tutti gli allievi della scuola di ballo che tutti i giorni s’impegnano con passione e devozione per migliorare e performare al meglio nelle competizioni. Per chi fosse interessato ad imparare a ballare divertendosi le sedi della Cravero & Marcialis si trovano a Magliano Alpi in Via Verdino 2/B e ad Alba in Via Accademia 7.