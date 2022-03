La gestione dell'acqua a Costigliole Saluzzo torna pubblica

La gestione dell’acqua a Costigliole Saluzzo torna ad essere pubblica.

Nei mesi scorsi è stato formalizzato l’accordo con Acda, partecipata pubblica leader nella gestione dei sistemi idrici della Provincia di Cuneo.

Sempre nei giorni scorsi, i cittadini di Costigliole hanno già ricevuto le prime bollette intestate Acda-Cogesi. Dal Comune fanno sapere che si approfitterà di questa fase di passaggio per verificare tutte le utenze e raccogliere eventuali segnalazioni di anomalie, che – garantisce la società presieduta da Livio Quaranta - saranno prontamente risolte e dove necessario si procederà ai dovuti conguagli.

Per l’Amministrazione comunale di Costigliole Saluzzo si tratta di un risultato molto importante, perché il cambio di gestore era uno dei punti salienti del programma elettorale.

PIU’ INVESTIMENTI

Commenta il sindaco Fabrizio Nasi: "Acda, che finora gestiva fognature e depuratore ma non l’acquedotto, conosce la realtà del nostro sistema idrico, che da tempo necessita di interventi mirati.

Con la recente stipula del contratto la società ha già messo in programma significativi investimenti, che andranno a migliorare sensibilmente la rete. Uno degli obiettivi principali è eliminare, o quantomeno ridurre, i problemi emersi negli ultimi tempi".

TARIFFE ALLINEATE AL TERRITORIO

La pratica era stata seguita inizialmente dai sindaci Rinaudo e Allisiardi. Ora, nel solco di questo impegno preso con la cittadinanza, si intende raggiungere anche un altro risultato: una tariffazione progressivamente allineata al territorio.

Al momento le bollette sono parametrate sul vecchio gestore, ma in futuro, in un’ottica di sistema, tutte le tariffe dei paesi di fondovalle in cui opera la società pubblica, verranno uniformate.

LEADER DEL SETTORE

Il vicesindaco Nicola Carrino ha seguito il lavoro di Acda-Cogesi: "L'obiettivo era il passaggio alla gestione pubblica dell'acqua, visti anche i risvolti legislativi a riguardo.

Siamo soddisfatti che Costigliole si sia inserita in questa importante realtà pubblica territoriale.

Stiamo seguendo con attenzione questa fase di transizione, verificando i servizi alla cittadinanza, programmando insieme gli interventi e gli scaglioni tariffari".

PUNTO INFORMAZIONI A COSTIGLIOLE

Oltre a fornire un servizio clienti aperto tutti i giorni in corso Nizza 88 a Cuneo e al numero verde 800194065 per ogni esigenza, Acda ha accettato la proposta del Comune di Costigliole di dedicare un’intera mattinata ai residenti del paese, allestendo in questa fase di “rodaggio” un info-point nei locali dell’ex anagrafe.

Giovedì 17 marzo, dalle 9 alle 13, si potranno chiedere chiarimenti, segnalare anomalie e ricevere tutte le informazioni relative ai servizi di gestione dell’acqua e sulle tariffe.