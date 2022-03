Limone Piemonte vicina alla popolazione ucraina e contro gli orrori della guerra

Sul balcone del municipio di Limone Piemonte è affissa la bandiera ucraina a sostegno della popolazione coinvolta nel conflitto.

E' stato inoltre emesso un ordine del giorno per il consiglio comunale in programma mercoledì 9 marzo per ribadire l'assoluta denuncia del ricorso alla guerra da parte di tutta l'amministrazione limonese.

A Limone Piemonte è arrivata nella giornata di sabato 5 marzo una famiglia di quattro persone di nazionalità ucraina scappate dalla guerra.



"L'amministrazione comunale si mette a massima disposizione per queste persone - spiega il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi e il capogruppo di maggioranza Nicolò Musso - e di aiutarle in questo tragico momento".