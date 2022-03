Molto più di un cane: ecco Ombra, protagonista del disegno di Francesca Semeraro

Chi è il migliore amico dell’uomo? Il cane, direte voi.

E avete ragione. I nostri amici a quattro zampe sono, da sempre, in grado di regalare emozioni più di chiunque altro!

“Il primo dipinto 2022 - scrive Francesca Semeraro nel suo post su Facebook - lo dedico a questo bellissimo esemplare di pastore tedesco: con grande emozione vi presento Ombra (Yaffa vom Vildav, per rendere omaggio anche al suo allevatore), operativa presso il Nucleo Cinofilo da Soccorso La Granda dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Cuneo.

È addestrata per la ricerca di persone in superficie e prossima all’abilitazione di ricerca su macerie. Non poteva non essere immortalata per rendere onore alla sua bravura nonché bellezz.

Grazie e complimenti al suo padrone Mauro Ricca, vice presidente NCS e suo addestratore”.