“Questo non è amore: la Polizia di Stato contro la violenza di genere nella "Giornata Internazionale della donna"

La Polizia di Stato in occasione dell'8 marzo, "Giornata Internazionale della donna" ha promosso in tutta Italia una campagna di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla necessità di difendere i diritti delle donne, denominata "Questo non è amore".

A Cuneo, in Largo Audifreddi, dalle ore 8.30 di domani, martedì 8 marzo, verrà installato un gazebo, presso il quale saranno presenti operatori della Polizia di Stato che, unitamente a rappresentanti del Centro Antiviolenza del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e della Rete antiviolenza Cuneo, offriranno il supporto necessario a chi ne farà richiesta e distribuiranno materiale informativo, rivolto a tutte le donne in difficoltà.