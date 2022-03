Significativa collaborazione tra la scuola di Villafalletto, il consorzio Monviso solidale e la “Casa delle donne”

Nelle serate di giovedì 3 e venerdì 4 marzo, presso il Salone P. Giorgio Frassati, i genitori degli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado di Villafalletto, hanno partecipato ad una serata di condivisione e di riflessione, durante le quali hanno potuto conoscere due significativi progetti svolti a scuola dai loro figli.

Nella prima parte della serata, gli insegnanti hanno illustrato il percorso che ha portato gli alunni alla realizzazione della mostra “La rinascita: l’armonia interiore nascosta in ognuno di noi”.

Le coordinatrici delle classi, prof.sse Avena Simona e Burdino M. Laura, hanno spiegato che il lavoro è partito dalla visita della mostra “Identità nascoste”, allestita presso la Confraternita della Misericordia di Villafalletto (24/09-10/10), in cui l’autore, Luca Giuliano, aveva esposto le sue opere raffiguranti conchiglie, creando un dialogo con il contesto stesso della Confraternita. In occasione della visita, l’autore aveva spiegato ai ragazzi che, come noi, ogni conchiglia possiede un suo carattere, una personalità o una propria identità nascosta. Da qui l’idea di proporre ai ragazzi un lavoro sulla conchiglia, come simbolo di vita e di rinascita.

Gli insegnanti di arte, lettere, matematica e religione hanno quindi approfondito con gli alunni lo studio della conchiglia sotto diversi punti di vista.

L’insegnante di religione ha spiegato il significato religioso della conchiglia, come simbolo di pellegrinaggio e ha invitato i ragazzi a soffermarsi sulle figure familiari e scolastiche che li stanno guidando e li sostengono nel loro “pellegrinaggio adolescenziale”.

Le insegnanti di matematica hanno pensato di esplorare uno degli argomenti più affascinanti e famosi della matematica: la sezione aurea. I ragazzi hanno scoperto come in natura trovino applicazione leggi matematiche e geometriche per raggiungere equilibrio e forme armoniose. Il percorso ha coniugato elementi di geometria (rappresentazione di rettangoli aurei - spirale aurea) e di aritmetica (successione di Fibonacci - rapporti - numero irrazionale fi).

L’insegnante di arte ha analizzato i significati simbolici della conchiglia nell’arte e ha fatto verificare ai ragazzi l’applicazione del numero aureo in alcune opere d’arte, a partire dal Partenone. I ragazzi hanno inoltre disegnato dal vero delle conchiglie per acquisire familiarità con l’oggetto di studio.

Le insegnanti di lettere hanno sviluppato il parallelismo esistente tra la conchiglia, simbolo di rinascita, e il periodo dell’adolescenza che, per i ragazzi, è come una seconda nascita, in quanto è un momento di passaggio dall’infanzia all’età adulta.

Le riflessioni più significative su come gli alunni stanno vivendo la loro adolescenza, dopo due anni molto complicati, a causa dell’emergenza sanitaria, sono state lette dai ragazzi durante la serata; da esse sono emerse tutte le difficoltà, le ansie, ma anche le gioie e le speranze che caratterizzano questa fase della loro vita.

Alla fine di questo complesso e impegnativo lavoro, è stata assegnata agli allievi una verifica interdisciplinare per competenze e gli elaborati, prodotti durante la prova, sono confluiti nella mostra, che è stata allestita grazie al prezioso aiuto delle signore della “Casa delle donne”, associazione locale che dal 2008 collabora, con grande entusiasmo, con la nostra Scuola.

Hanno partecipato alle due serate anche gli educatori del Consorzio Monviso Solidale, che stanno realizzando alcuni laboratori, nelle classi seconde e terze della Scuola Secondaria, relativi al Progetto Prosol Giovani, promosso dall'Aslcn1.

Gli educatori, insieme ai ragazzi, hanno condiviso con i genitori una sintesi di quanto emerso dalle attività, per riflettere con loro su come siano cambiati, negli ultimi anni, alcuni aspetti della vita quotidiana dei loro figli e per invitarli a soffermarsi sui loro bisogni di oggi. È stato inoltre presentato, sempre all’interno del progetto Prosol Giovani, il servizio del Consorzio Monviso Solidale “Spazio genitori e consulenze educative”, tenuto dall’educatore professionale e counsellor Roberto Colombero che riceve a Savigliano e a Fossano ma, nel mese di aprile, eccezionalmente anche a Villafalletto (cell. 338-7419215).

La serata, alla quale hanno partecipato numerosi genitori e la nuova Dirigente scolastica, Magnaldi Stefania, è stato un momento molto positivo, perché è stato un esempio di importante e costruttiva cooperazione tra più agenzie formative, che, da diversi anni, lavorano insieme sul territorio di Villafalletto per un’armoniosa e sana crescita dei ragazzi.