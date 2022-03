Tra fede e tradizione: i piloni votivi in Valle Pesio

Il territorio della Valle Pesio presenta una ricchezza unica ed imprescindibile in tema di devozione popolare.

Passeggiando per sentieri e boschi capita spesso di imbattersi in piloni, cappelle, affreschi su muri di case e cascine. La loro presenza è frutto di un passato contadino in cui la religiosità popolare e le tradizioni si fondevano con l’ambiente.

I piloni votivi venivano eretti come ringraziamento per una grazia ricevuta o come richiesta di protezione divina. Costituivano un momento di aggregazione per la comunità residente nelle vicinanze.

L’iconografia che accompagna la figura di Gesù e della Vergine Maria, sempre presenti nei dipinti, è quella dei santi legati alla vita agreste o ai nomi dei famigliari. Al viandante curioso non passano inosservati e suscitano interesse, da qui l’intenzione di creare uno spazio settimanale dedicato alla presentazione dei piloni votivi.

La pubblicazione avverrà come inserto della newsletter dell’Ufficio Turistico di Chiusa di Pesio, per iscriversi è necessario inviare un’e-mail di richiesta a valle.pesio@gmail.com , e sui social Facebook ed Instagram @ufficio.turistico.valle.pesio.

Il progetto di raccolta delle immagini è stato portato avanti nell’ambito del Servizio Civile Universale anno 2020 coordinato dal Geometra Marco Audisio e dai volontari Lisa Sappia ed Eugenio Mosca.

I testi fanno riferimento al volume “Cappelle campestri e piloni votivi” di Rino Canavese edito nel 1994 con successivi aggiornamenti.



Il lavoro di ricerca continua, chi è in grado di riferire ulteriori informazioni, ricordi o curiosità sui singoli piloni può contattare l’ufficio turistico 0171734990.