Valdieri: il Comune consegna nuovi materiali alla Protezione civile

Sabato, 5 marzo, l’Amministrazione comunale di Valdieri ha consegnato - nella sala consiliare del Municipio - una fornitura di materiale alla locale squadra di Protezione civile.

Tra il materiale consegnato un kit di dispositivi di protezione individuale per il lavoro in sicurezza dei volontari, mascherine FFP2, mascherine chirurgiche, guanti monouso, flaconi di gel per le mani, un termometro a infrarossi, un saturimetro, flaconi di alcol denaturato, pale da neve e un piccone.

Nella fornitura, anche un Tablet Lenovo Tab M10 HD.

Presenti all’incontro la Giunta comunale, il consigliere Emanuele Lovera, referente della Protezione civile comunale e alcuni dei volontari del gruppo.