"Un’enorme tristezza vedere le nostre bottiglie usate per fabbricare molotov"

In un bicchiere di vino si degusta anche la tradizione di chi lo produce. Frase sicuramente poetica ma reale, e mai così tanto come in questo periodo, soprattutto per chi, negli anni, è riuscito a far conoscere i propri prodotti e a farli apprezzare anche per la storia che raccontano e che portano nel mondo.

Anche il mondo del vino sta guardando con apprensione, commerciale e umana, all’Ucraina, e, in particolare, alla Toso Spa di Cossano Belbo, sono giorni in cui si cerca di portare aiuto a questo popolo, e alle persone con cui si è creata una rete di vendita, in cui i rapporti di amicizia sono diventati la base per far conoscere i prodotti.

Abbiamo parlato della situazione ucraina con Gianfranco Toso, titolare dell’azienda con il fratello Pietro e il cugino Massimo.



Da quando avete rapporti commerciali con l’Ucraina e qual è la situazione attuale?



«Abbiamo iniziato a lavorare con Russia, Ucraina e Repubbliche Baltiche per poi espanderci in Kazakistan, Turkmenistan e nella zona orientale dell’ex Urss. I primi rapporti commerciali sono iniziati negli anni ’90, e, dopo una lieve flessione dal 2004 al 2015, negli ultimi anni, grazie all’apertura all’Occidente, abbiamo aumentato le vendite, soprattutto in Ucraina, dove vengono apprezzati diversi nostri vini, i prodotti da aperitivo, il vermouth, oltre ai classici vini spumanti dolci con cui siamo entrati in questi mercati. Nello specifico in Ucraina c’è stata una crescita della rete commerciale costruita insieme ai nostri importatori presenti nelle diverse zone di questa Nazione dove si respira aria di Occidente. Ora vedere le nostre bottiglie usate come molotov o sentire i nostri partner a Leopoli che stanno cercando di ospitare i colleghi che scappano dalle zone colpite dai bombardamenti, mi rende molto triste. Si sta vivendo una situazione che neanche gli stessi ucraini, da quanto mi dicono i partner commerciali, si aspettavano così pesante. Si pensava in un’invasione per la conquista del Donbass, e non di un’entrata simile nelle regioni ucraine».



Come state cercando di dare il vostro aiuto?

«Ci siamo attivati praticamente subito. Ad esempio stiamo facendo arrivare in Puglia una donna con due bambini, tramite una rete di aiuto creata con un nostro importatore, che ha messo a disposizione la sua vettura. A giorni partiranno due autotreni con aiuti umanitari. Cerchiamo di stare vicino ai nostri importatori collegandoci quasi tutti i giorni con loro per sapere come stanno e per confortarli. Stiamo organizzando una raccolta di beni di prima necessità e di primo intervento. Insieme ai nostri collaboratori in Ucraina, ci facciamo portavoce delle necessità materiali della popolazione e tramite per le donazioni».

Sentire i vostri conoscenti ucraini conferma quanto siano forti i legami di lavoro e amicizia.



«Abbiamo creato rapporti di lavoro che sono diventati amicizie. Sono spaventati, nella parte orientale dell’Ucraina è più difficile avere contatti, a causa dei danni provocati dalla guerra in quelle zone ai mezzi di comunicazione.

Come ho detto cerchiamo di fare il possibile per aiutarli, a volte una parola di incoraggiamento è anche preziosa. La mia convinzione è che la Russia non abbia le risorse per sostenere una guerra a lungo termine, perché mantenere l’esercito diventa ancora più complicato, soprattutto dopo queste continue restrizioni che stanno creando parecchi malumori nel popolo russo, che non sembra affatto favorevole alle azioni di Putin».

Le ripercussioni per il mondo del vino quali potrebbero essere?

«Secondo me le ripercussioni credo che ci saranno perché il problema interessa il mercato dell’Est. Ad esempio in Russia si è bloccati economicamente, chi detiene le redini del mercato del vino non può fare praticamente operazioni, il valore del Rublo è ai minimi storici, e i prodotti aumentano di prezzo. Credo che sarà un insieme di fattori negativi a ridisegnare la nuova mappa del mercato del vino in Nazioni come Russia, Ucraina, Bielorussia e in quelle vicine che hanno parecchi rapporti commerciali con queste realtà».





Raccolta Cantine Toso



Donazione di grandi quantitativi di prodotto (da un pallet in su): punto di raccolta Toso Spa, Cossano Belbo.



Donazione di piccoli quantitativi di prodotto: spedire presso Ditta Leone, via Pasubio, 44 - 37069 Villafranca di Verona (VR).



Donazioni in denaro: è stato aperto dall’Associazione Turistica Pro Loco di Cossano Belbo un conto corrente dedicato a questa raccolta. È pertanto possibile inviare un bonifico con causale “Ucraina” al seguente Iban: IT36L0608546840000000020733.