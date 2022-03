Zonta Amica del cuore” Incontro con Roberta Rossini direttrice della Cardiologia dell’ospedale di Cuneo

Il club Zonta Cuneo invita all’incontro “Zonta Amica del cuore” di giovedì 10 marzo alle 17,30 al circolo “L’ Caprissi” in piazza Boves, 3.

Al centro, il tema “Il Cuore della donna” di cui tratterà Roberta Rossini direttrice della Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, una delle poche donne a ricoprire questo ruolo in una specialità medica prevalentemente maschile e molto esigente.

La cardiologa, considerata un’autorità nell’ambito della Cardiologia, parlerà in chiave preventiva e di trattamento del “cuore femminile”, dell’attenzione speciale per mantenerlo in salute a partire dalle abitudini, stili di vita e fattori di rischio modificabili. Un incontro nell’ ottica di aumentare nelle donne la conoscenza e la consapevolezza delle malattie cardiovascolari, causa di morbilità e mortalità altissima.

“Sono orgogliosa che il nostro club abbia ospite una professionista di tale levatura - sottolinea la presidente del sodalizio cuneese Lina Giammusso Fontana - Un esempio di donna e di carriera per impegno, dedizione e determinazione che l’hanno portata a ricoprire un ruolo di leader nella Cardiologia italiana e internazionale”.

Roberta Rossini è direttrice al Santa Croce dal 2020, dopo una lunga esperienza a Bergamo. Vanta un curriculum corposissimo, tra cui un’intensa attività di ricerca clinica e sperimentale nel campo della medicina cardiovascolare, con centinaia di pubblicazioni all’attivo.

Ricopre inoltre prestigiosi ruoli in società scientifiche. Dal 2019 è presidente dell’area Emergenza Urgenza dell’Anmco, creata per la promozione della buona prassi clinica, la prevenzione e la riabilitazione di malattie cardiovascolari ed è referente italiana per la società europea di Cardiologia del gruppo di Acute Cardiovascular Care (Acca).

L’appuntamento “Zonta Amica del cuore” organizzato per la Festa della Donna 2022, si colloca nell’ambito della rassegna “8 marzo è tutto l’anno”, ha il patrocinio dell’Assessorato per le Pari Opportunità che sarà presente nell’incontro di giovedì con l’assessore Cristina Clerico. Ingresso libero nel rispetto delle misure sanitarie anticontagio Covid 19.