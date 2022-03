Alta pressione per buona parte della settimana. Nel weekend, forse, la neve

Settimana ancora dominata, almeno nella prima parte dall’alta pressione, con un generale guasto del tempo che parrebbe non solo più una ipotesi verso la fine week-end. Finalmente forse si spalancheranno le porte dell’Atlantico ed aria instabile dovrebbe fare finalmente la comparsa alle nostre latitudini con il suo codazzo di precipitazioni piovose in Liguria e miste a neve anche sulle pianure piemontesi, oltre che sulle nostre montagne ormai brulle, dopo mesi di siccità.

Facciamo quindi il tifo per questa coda invernale, con la consolazione che anche durante la settimana avremo la colonnina di mercurio sotto lo zero, durante le ore notturne, anche in pianura, con qualche gelata.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 7 a giovedì 10 marzo

Cielo da sereno ad irregolarmente nuvoloso sia al mare che sui rilievi e sul settore di pianura. Ventoso

Termometro in calo soprattutto le minime su valori più consoni ai canoni stagionali. Da domani lieve aumento delle massime.

Minime in pianura intorno -2 - 0°C e massime 7- 10°C. Al mare minime intorno 4- 5°C e massime 11-15°C

In pianura forti da Ovest, molto forti in montagna, al mare forti, molto da Nord

Da venerdì 11 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso, con prime precipitazioni previste domenica

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo