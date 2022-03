Dalle sanzioni doganali a quelle finanziarie, dall'energia ai trasporti: cosa cambia per le imprese con la guerra in Ucraina

Si è da poco concluso il webinair organizzato da Confindustria Cuneo per aggiornare gli associati sull’attuale crisi tra Ucraina e Russia: una guida su come gli imprenditori cuneesi possono operare in questo quadro molto incerto.

Una situazione che come ha auspicato il presidente degli industriali cuneesi Mauro Gola: “Speriamo ossa volgere a una rapida conclusione. Urge un’attenzione alla politica imprenditoriale, rischiamo di essere meno competitivi di altri” facendo il paragone tra il nostro paese e la Francia: le politiche transalpine hanno permesso, infatti, di stoccare energia a un prezzo più basso e, quindi, di affrontare i rincari derivanti da questa situazione con un minore impatto sulle realtà imprenditoriali

La provincia di Cuneo, come più volte detto durante gli incontri confindustriali, ha una forte vocazione all’export e ha chiuso con un +10% rispetto al periodo pre-pandemico. L’inizio dell’anno si è aperto con una crescita più fredda, dettata anche dai rincari energetici, già in atto: situazione che ora rischia di precipitare.



Nel corso del webinar sono stati toccati molti aspetti: dalle restrizioni doganali per le aree di Donetsk e Luhansk passando per il mercato con la Russia, quest’ultima già coinvolta da restrizioni attive dal 2014 e ora maggiormente ampliate. Su questo punto è intervenuto l’avvocato, professore presso l'Università Niccolò Cusano di Roma, ed esperto tributarista Benedetto Santacroce. In questo senso è stato sottolineato per le imprese l’importanza delle analisi dei flussi di merce, con un’attenzione particolare ai prodotti che potrebbero rientrare nella categoria dual-use. Le sanzioni sono pesanti: pena la reclusionefino a diversi anni multe per centinaia di migliaia di euro.

E’ stato poi preso in considerazione l’aspetto finanziario con la spiegazione di Luca Felice Mozzomo, Responsabile Macro & Fixed Income Research presso Intesa Sanpaolo. Si è sceso nei dettagli delle sanzioni finanziarie che hanno portato a un declassamento del merito di credito e alla compromissione del forziere valutario della Banca centrale russa.

Sanzioni che per gli esperti potrebbero generare un ribasso del Pil russo fino a 15 punti percentuali, mentre per la nostra economia potrebbe riguardare qualche decimo di punto pecentuale. Diverso il discorso sulle risorse energetiche che potrebbe influire sul Prodoto Interno Lordo nostrano di quasi uno 0,8%.

Con l’avvocato Marcello Mantelli, esperto in diritto degli affari e del commercio internazionale, si è parlato di come comportarsi con contratti in essere con i paesi coinvolti dal conflitto e su cui pesano le sanzioni Ue e non solo. L’attenzione è da porsi, soprattutto, sulle clausole di forza maggiore e sul considerare l’opzione della rinegoziazione del contratto.



Con Bianca Revello, che si occupa di Affari Internazionali e mercati esteri per gli associati a Confindustria Cuneo, si è scesi nel dettaglio dei limiti infrastrutturali occorsi dal deflagare della guerra: dalla compromissione della rete ferroviaria in terra ucraina, agli effetti a cascata sui blocchi aerei, ma anche su trasporto su gomma. Per esempio, molti camionisti in Polonia sono di origine ucraina e ora sono tornati nella propria nazione per unirsi alla causa nazionale. Un risvolto che già sta avendo ripercussioni sulla logistica a livello europeo, già evidenziato anche dai nostri imprenditori.



Infine il tema energetico, tra i fattori che maggiormente inficerà sulle nostre imprese, è stato esposto dall’ingegnere Andrea Corniolo, responsabile dell’ufficio sicurezza e ambiente per la Confindustria di Cuneo. Ha parlato di mercati in fibrillazione e in continua evoluzione da quando è scoppiato il conflitto. Il prezzo del gas per marzo al Title Transfer Facility è aumentato a 134,5 euro/Mwh con l’ingresso delle truppe russe in terra ucraina.



Come spiegato dalla direttrice di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio, tutte le informazioni per gli imprenditori inerenti la situazione attuale si può consultare sul sito www.confindustriacuneo.it