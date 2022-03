Il pigmento che arriva dalla Russia e ferma la produzione anche a Ronchi

Il paradosso della guerra. Basta un semplice pigmento colorato che viene importato perlopiù dal mercato russo per bloccare l’intera produzione europea della Michelin, la multinazionale che produce pneumatici e che nello stabilimento di Ronchi dà lavoro a 2.000 persone.

Come nel resto d’Europa anche lo stabilimento di Cuneo ha dovuto stopparsi a causa della carenza di approvvigionamento del nero fumo (detto anche carbon black, derivante dal petrolio, materiale che dà il tipico colore nero agli pneumatici) che arriva per il 70% dalla Russia.



Sono state effettuate delle fermate mirate con il ricorso alla cassa integrazione per sabato 5 e domenica 6 marzo. Sabato qualche reparto ha continuato a operare, ma meno della metà delle maestranze è entrata in fabbrica. Domenica fabbrica quasi totalmente sgombra di lavoratori.

Ma le ripercussioni del conflitto in Ucraina non riguardano solo gli pneumatici: anche nella produzione dei cerchietti Rx si è assistito ad un arresto. Infatti la commessa che arrivava dalla fabbrica della Michelin di Davydovo, vicino a Mosca, prevedeva la realizzazione di 35mila cerchietti a settimane nel reparto di Ronchi. Commessa che avrebbe aumentato la produzione su 21 turni mensili, ma che, vista la fermata della fabbrica russa, resterà a 18 turni.

Nel corso della settimana sarà convocato un tavolo per stabilire eventuali nuove chiusure per il weekend del 12 e 13 marzo negli stabilimenti europei a seguito di aggiornamenti sul reperimento di nero fumo.