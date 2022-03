Arriva il Nuovo NISSAN TOWNSTAR, il mezzo che mancava nella GAMMA NISSAN: spazioso, versatile, comodo e adatto per ogni esigenza per la Famiglia e per il Lavoro.

Per accompagnare i bambini a scuola o per una gita in montagna con gli sci: Nuovo Nissan Townstar è nato per l’avventura. Ha un abitacolo spazioso con finiture di qualità ed eccellente connettività per offrire il massimo intrattenimento e rimanere sempre aggiornato. I dettagli degli esterni donano infine un look moderno.

Il Nuovo Nissan Townstar stabilisce un nuovo punto di riferimento anche per la categoria dei van, con sistemi di sicurezza, connettività e funzionalità di assistenza alla guida che solitamente si trovano solo nei veicoli per passeggeri. Vivi un viaggio più semplice, sicuro e piacevole.

Prestazioni affidabili e ottima efficienza. Il motore a benzina del Nuovo Nissan Townstar, conforme con i più recenti standard Euro6D in termini di emissioni, presenta la tecnologia ECO Mode per ottimizzare al meglio i consumi.





Nissan TOWNSTAR oltre alla soluzione per la Famiglia è anche un alleato per il Tuo BUSISESS

Come una divisa realizzata su misura, il Nuovo Nissan Townstar ti consente di personalizzare tutti i dettagli, dal design delle portiere posteriori alla distribuzione dei sedili.

Anche Townstar, come tutti gli LCV Nissan, offre una garanzia leader del settore pari a 5 anni o 160.000 km, che copre ricambi, accessori originali e verniciatura, e include l’assistenza stradale.

In termini di sicurezza, Townstar per trasporto persone ha ottenuto 4 stelle su 5, secondo i rigorosi protocolli Euro NCAP.

In termini di sicurezza, Townstar per trasporto premiato 4 stelle, secondo i rigorosi protocolli Euro NCAP.

Scoprilo e provalo su strada da AUTOMATTIAUDA

ONLINE - https://www.mattiaudagroup.com/lp-promo/townstar_targatocn/



In SHOWROOM

Automattiauda, Via Torino 381 Cuneo

Telefono 0171-682594

E-mail servizioclienti@mattiaudagroup.com

Sito www.mattiaudagroup.com