Piscine da giardino: come acquistare il modello migliore

Per chi ha la fortuna di avere un giardino, o comunque uno spazio verde, un prato o un cortile piuttosto ampio, un’ottima idea può essere quella di allestire una piscina da esterno, che permette di trascorrere momenti molto divertenti e di godere del piacere di stare all’aria aperta.

La scelta di una Piscina da Giardino dipende essenzialmente dallo spazio disponibile, e di conseguenza dalle dimensioni del proprio giardino, e dalle persone che intendono farne uso: bambini o adulti, unicamente per divertirsi oppure anche per fare un po’ di attività fisica.

La presenza di una piscina permette in ogni caso di sfruttare al massimo il proprio spazio verde e di concedersi in qualsiasi momento un piacevole momento di frescura e di relax, senza allontanarsi da casa.

Una piscina da giardino esterna non richiede particolari difficoltà per quanto riguarda l’installazione, in quanto non prevede lavori di scavo e di muratura, ma semplicemente il collegamento all’impianto idraulico e la predisposizione di una pompa con sistema di filtraggio dell’acqua.

Anche la manutenzione di una piscina esterna è piuttosto limitata e facile, e consiste generalmente nella pulizia della vasca, liberando l’acqua da foglie, piccoli rami e altri piccoli rifiuti.

Scegliere le dimensioni e la forma ideali della propria piscina

In commercio si trovano piscine di ogni forma e dimensione, adatte a soddisfare qualsiasi esigenza. Se l’intenzione è quella di realizzare un ambiente di gioco e divertimento per i più piccoli, la soluzione migliore è la classica piscina di forma circolare, non troppo profonda, anche nella versione gonfiabile, molto confortevole e particolarmente sicura.

Questo tipo di piscina non è molto pesante e può essere sistemata anche sul terrazzo, verificando comunque la portata massima per evitare rischi di sovraccarico.

Se invece l’esigenza è quella di creare una piccola area benessere / Spa per trascorrere la serata in totale relax, la scelta ideale è quella di ricorrere ad una minipiscina idromassaggio da esterno, un accessorio molto piacevole ed elegante, che consente di provare in qualsiasi momento l’esperienza di una Spa personale.

Per chi invece desidera una vasca un po’ più ampia per fare attività fisica e nuotare, magari insieme ai bimbi, in un ambiente sicuro e pulito, è possibile scegliere tra diversi modelli di vasca fuori terra, quadrangolare o circolare, che permetta di muoversi agevolmente.

Completare la piscina con accessori e strumenti

Per rendere ancora più piacevole l’esperienza della piscina, è possibile corredarla con diversi accessori per la manutenzione e la pulizia, e rendere l’ambiente più confortevole e sicuro. Il robot automatico provvede a pulire l’interno della vasca in maniera del tutto automatica, ed è ideale soprattutto per le vasche di grandi dimensioni.

Lo skimmer favorisce il ricircolo dell’acqua e, al contempo, libera la superficie da polvere e piccoli rifiuti. La pompa idraulica è necessaria per evitare la formazione di acqua stagnante, creando un continuo movimento e, al contempo, provvedendo ad un costante filtraggio.

La piscina personale può essere inoltre arricchita con la presenza di un sistema di illuminazione e con una piacevole doccia solare.