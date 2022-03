A Bra si riaccendono i motori per il Motorfest, memorial “Paolo Marengo e Giorgio Rolfo”

Mancano poco meno di tre mesi al Motorfest di Bra e, nell’attesa, si sta dando una lucidata alle marmitte dei mezzi.

Dopo il biennio di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, Mauro Iacovelli, deus ex machina della manifestazione, è super attivo sui social dove sta caricando a molla tutti gli appassionati.

Prima di tutto bisogna cerchiare in rosso le date del 28 e 29 maggio, quando andrà in scena un formidabile raduno motoristico, con tante sorprese per tutti i patiti di motori, che potranno gustarsi gioielli a quattro e due ruote, provenienti da ogni dove.