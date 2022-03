ASTRONOMICA: in arrivo un festival lungo un anno

"ASTRONOMICA - Festival dell’astronomia Alpina". È in arrivo un festival lungo un anno, che racconterà i territori alpini attraverso gli occhi delle realtà e delle guide che tutti i giorni vivono questi luoghi.

Attività all’aperto, laboratori didattici, corsi, trekking e osservazioni sotto le stelle: queste sono solo alcune delle esperienze proposte. Ad organizzare tutto questo l'associazione Sideralis Officina delle Stelle

Passione per il territorio e per il cielo stellato. Nata a gennaio in Valle Grana, questa associazione ha come scopo la divulgazione dell'astronomia, la tutela e l'educazione ambientale, condividendo cultura attraverso attività ed esperienze che si intrecciano con i cittadini ed il territorio a 360°, sotto un unico cielo.

"Astronomica è un nuovo modo di pensare e di vedere il territorio" - racconta Federico Pellegrino, uno dei fondatori della Sideralis Officina delle Stelle - "ma anche di cooperare tra persone, luoghi e realtà, condividendo esperienze e know how. Desideriamo coinvolge sia i giovani che gli adulti nelle azioni concrete che rendono vivi i territori, sotto un unico immenso cielo stellato!"

Si partirà domenica 13 con una passeggiata nel bosco e laboratorio didattico sul sistema solare in Valle Stura. Sabato 19 sarà la volta invece di una passeggiata all'imbrunire, accompagnati da storie miti e leggende del territorio, legate alla bellissima Bisalta, con a seguire osservazione della volta celeste aspettando il sorgere della Luna. A seguire sabato 26 marzo, con una notturna al Rifugio Dahu de Sabarnui a San Bernolfo di Vinadio, cena e poi tutti con il naso all'insù sotto le stelle. E tante altre proposte in arrivo.

Le attività hanno la finalità di trasmettere conoscenze, attraverso l’inclusione e la condivisione, con azioni concrete preservare l'integrità del cielo. L'associazione ha aperto una pagina facebook ed instagram dove è possibile conoscere ed essere sempre aggiornati sui loro progetti.