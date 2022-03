Val Grana e Val Maira spengono le luci dei luoghi simbolo per rivedere le stelle

Nella serata dell’11 marzo, alle ore 21, presso il salone comunale di Valgrana, l’Ecomuseo Terra del Castelmagno con la Società Astronomica Italiana darà vita a un momento pubblico di presentazione e divulgazione della proposta Western Alpine International Dark Sky Sanctuary finalizzata al riconoscimento dell’IDA, International Dark-Sky Association.

Alla presentazione, condizioni metereologiche permettendo, farà seguito l’osservazione del cielo, a cura degli Astrofili Bisalta.

Osservazione supportata anche dall’Unione Astrofili Italiani e dalla Società Astronomica Italiana sarà svolta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia anti covid.

L’evento sul territorio delle Valli Maira e Grana in occasione della XVIII edizione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, prevista per l’11 marzo 2022 sarà l’occasione per promuovere e continuare a valorizzare il “cielo buio” della Valle Grana, ritenuto degno d’interesse da parte dell’Unesco che ne ha accolto la candidatura tra i casi di studio.

Il 29 giugno 2021, infatti, sull’UNESCO-IAU Astronomical Heritage Web Portal è stato pubblicato lo studio “Western Alpine and Grana Valley Sky Sanctuary, Italy”, risultato di un lavoro corale durato per diversi mesi e messo a punto grazie a un gruppo di studio costituito nel 2020 proprio con l'obiettivo di portare la Valle Grana e il suo cielo all'attenzione dell'UNESCO.

Una giornata sostenuta dalla celebre campagna radiofonica “M’illumino di Meno”, voluta dal programma radiofonico Caterpillar, in collaborazione con Rai Radio 2 e con Rai per il Sociale, alla quale le Amministrazioni pubbliche: i Comuni, le due Unioni Montane, la Comunità Energetica Valli Grana e Maira, le aziende e i cittadini della Valle Grana e della Valle Maira hanno risposto con entusiasmo dando un segno tangibile: spegnere le luci nei luoghi simbolo delle due valli per rivedere le stelle.

Questo gesto diventerà così l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza delle valli alle tematiche ambientali, allo stato di avanzamento delle varie proposte in tema di inquinamento luminoso, alla valorizzazione del cielo buio e all’eventuale estensione del progetto su un’area più vasta rispetto alla Valle Grana.

Tutti aspetti, del resto, che stanno a cuore al gruppo di promotori dell’iniziativa stessa.

Vi invitiamo ad una partecipazione numerosa alla serata dell’11 marzo per info e prenotazioni (3294286890 o expa.terradelcastelmagno@gmail.com e ad aderire alla campagna M’illumino di meno attraverso il format).