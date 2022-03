Incontri e attività per il “Cantiere Mondovì” a sostegno di Enrico Ferreri sindaco

Movimentato lunedì per la politica monregalese. Mentre ancora si attende di conoscere il nome del candidato in corsa al municipio per il centrodestra, sono stati annunciati nuovi rinforzi per il "Patto Civico" (LEGGI QUI), che sostiene la candidatura di Luca Robaldo e il centrosinistra, che appoggia il candidato Enrico Ferreri, inizia a svelare alcuni dettagli sulla propria attività.

Incontri e gruppi di lavoro in attività ormai da settimane, spiegano dalla coalizione che sostiene Ferreri, dirigente medico Asl fresco di pensione, che per primo aveva ufficializzato la propria candidatura per le amministrative 2022 (LEGGI QUI).

"L’obiettivo del progetto" - spiegano - "è raccogliere idee e professionalità, creando un canale di comunicazione preferenziale con la cittadinanza".

Il nome scelto è "Cantiere Mondovì".

“Lo abbiamo chiamato così perché, come in un cantiere vero e proprio, sono in corso i lavori per ripensare la città in una veste rinnovata – spiega Enrico Ferreri - . A questo scopo vengono contemplati il coinvolgimento di competenze e apporti diversi, nel rispetto di un percorso che parte dall’ascolto di chi ha qualcosa da proporre, da domandare o, semplicemente, vuole sentirsi accolto. E’ emozionante vedere come le idee e le criticità così raccolte si trasformino naturalmente in progetti concreti. Tutti i partecipanti sono accomunati dalla volontà di ripensare un tessuto urbano vivo, a misura di persona. Il confronto evidenzia una comunità capace di sfide coraggiose, in linea con i desideri e le necessità di chi la abita”.

Cinque le macro aree di intervento individuate dal gruppo.

"Quella che emerge è la fotografia di una città che pone l’accento sulla riscoperta della socialità e sul ruolo dell’incontro, invitando gli abitanti a riappropriarsi dei luoghi di condivisione per eccellenza: con centri storici da rivitalizzare e periferie da coinvolgere per un tessuto urbano coeso." - spiegano dal gruppo - "Con vie e piazze che tornano ad essere punti di aggregazione e, allo stesso tempo, teatro di una mobilità ripensata. Una Mondovì che accresce il senso di solidarietà e sicurezza percepito dai cittadini di tutte le età, mediante l’impegno a contrastare il disagio, l’egoismo sociale, l’emarginazione, le nuove povertà. Capace di esercitare attrazione, grazie al sostegno alle nuove opportunità di lavoro e al potenziamento di quelle esistenti, all’attenzione ai problemi della scuola, al riesame dell’urbanistica. E poi alla ridefinizione di trasporti, sport, cultura e turismo. Una comunità che scommette sulla progettazione su vasta scala a fianco dei comuni limitrofi e al servizio del territorio, per affrontare insieme le sfide del futuro. Con uno sguardo sempre attento all’ambiente, per vivere seriamente la sfida ecologica, facendo sistema con gli altri enti locali, così da ottimizzare l’offerta di servizi e impreziosire il ricco patrimonio artistico, gastronomico e agroalimentare esistente".

Una tela da dipingere con l'apporto dei cittadini.

“I lavori proseguono e gli incontri sono aperti all’apporto e al contributo di tutti coloro che sentono il bisogno di dire la loro sui grandi temi, come nella gestione della quotidianità urbana." - conclude Ferreri - "Invitiamo i monregalesi a partecipare: troverete idee e gente nuova. Nei prossimi giorni presenteremo alla cittadinanza i dettagli di una proposta alternativa, estendendo il dialogo all’intera comunità”.