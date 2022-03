Al fianco del candidato sindaco Luca Robaldo, anche “Mondovì al centro”

Nuovi rinforzi a supporto della coalizione "Patto Civico" che, per le amministrative 2022, appoggia la candidatura dell'assessore uscente Luca Robaldo.

La sua corsa al municipio, già appoggiata negli scorsi giorni dalla consigliera di opposizione Laura Barello, (LEGGI QUI), si arricchisce di un ulteriore tassello: alle prossime elezioni comunali, sarà presente, a fianco di Robaldo, anche “Mondovì al centro”, nuova realtà civica che ha in Guido Bessone, Elvio Chiecchio e Alberto Rabbia i coordinatori dell’attività.

Rabbia e Bessone, a inizio febbraio, si erano smarcati da "Energie per Mondovì", affermando: "La volontà di mettersi a disposizione della nostra Città, insieme all’entusiasmo che abbiamo riscontrato nelle tante persone che hanno aderito al gruppo ci spingono comunque a proseguire il nostro impegno civico. (LEGGI QUI)"

Oggi la conferma.

"Un gruppo di persone accomunate dalla voglia di operare per il bene comune con l’obiettivo di dare il proprio contributo alla crescita e allo sviluppo della comunità monregalese" - così si descrive “Mondovì al centro”.

“Mondovì è la città in cui siamo nati, in cui viviamo e lavoriamo" - spiegano Bessone, Chiecchio e Rabbia - "riteniamo che sia dovere di tutti dedicare un po’ del proprio tempo e delle proprie energie a favore della ‘cosa comune’ tanto più nell’attuale congiuntura economica e sociale che richiede la più ampia partecipazione e la massima attenzione per impiegare al meglio le risorse pubbliche.

Per questo, da tempo, con spirito di servizio, insieme alle tante persone che come noi credono fortemente in questa visione, ci stiamo impegnando alla ricerca di una progettualità nuova, moderna, della nostra Città.

Riteniamo che sia fondamentale, nell’attuale momento storico, dedicare ogni sforzo per valorizzare Mondovì e creare le condizioni per dare nuove opportunità a chi ci vive, in particolare ai giovani ed agli operatori economici che, in questi due anni di pandemia, hanno maggiormente sofferto.

La nostra città ha potenzialità straordinarie che devono essere sfruttate, in un’ottica di gioco di squadra, attraverso un lavoro in sinergia con tutto il territorio, dagli enti alle associazioni: senza limitarsi all’ordinaria amministrazione, ma investendo con coraggio a favore di iniziative e progetti lungimiranti.

Ci siamo a lungo confrontati con le diverse proposte per il futuro della nostra comunità e abbiamo trovato nel candidato a sindaco Luca Robaldo e nel ‘Patto Civico’ interlocutori che condividono la nostra visione: abbiamo bisogno di un’amministrazione al servizio del cittadino, che sappia dare adeguata risposta alle esigenze della comunità, elaborando nuove idee, concretizzando i progetti necessari per lo sviluppo della Città, attuando iniziative capaci di richiamare visitatori. Mondovì deve tornare protagonista e vogliamo contribuire a realizzare questo obiettivo”.