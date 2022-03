Provincia, “Granda in Azione convintamente a fianco di Borgna”

Dai consiglieri provinciali Pietro Danna e Vincenzo Pellegrino riceviamo e pubblichiamo:

“I Consiglieri provinciali eletti con la lista “Granda in Azione” hanno convintamente votato l’approvazione delle linee programmatiche di mandato del Presidente Borgna in quanto il nostro obbiettivo, dichiarato sin dalla costituzione della nostra lista, è quello di rafforzare, con la nostra presenza e le nostre idee, l’operato del Presidente in modo da guidare il nuovo Consiglio in un’azione amministrativa equilibrata, attenta e concreta.

Tali linee programmatiche raccontano di una Provincia che molto ha realizzato con riguardo a tre funzioni fondamentali, ossia viabilità, edilizia scolastica e supporto agli enti locali ed ai piccoli comuni, considerate le difficili condizioni economiche in cui l’Ente si trova ad operare e la pandemia che ha segnato questi ultimi due anni.

Tuttavia, ancora molto lavoro resta da fare e molte sono le esigenze territoriali ancora da soddisfare.

Garantiremo, quindi, il nostro massimo impegno, in questi ultimi mesi di Presidenza Borgna, affinché gli obbiettivi programmatici ancora da raggiungere possano trovare compimento, con un attento sguardo alle grandi possibilità legate al PNRR che si potranno presentare per la nostra Provincia”.