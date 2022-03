A Melle una cena benefica per i bimbi del reparto di pediatria di Savigliano

Il Fiore della Vita - OdV e Antagonisti Gipsy Brewers insieme per Bisboccia, cena benefica a favore dei bimbi del reparto di Pediatria - Unità della Rete di Onco-ematologia Pediatrica piemontese per la Provincia di Cuneo - e alla Neonatologia dell’Ospedale di Savigliano. Una serata diversa quella in programma giovedì 10 marzo a Melle all’Officina Antagonisti, una serata in cui il cibo, la birra e i fiori si uniscono e si fondono, per un evento benefico a favore dei bimbi del reparto di pediatria di Savigliano, unità onco-ematologica piemontese per la Provincia di Cuneo.

L’evento in programma prevende una serata con menu a € 26 a base di tortino di patate con fonduta di tomino di Melle e salsa aiolì, insalata di carciofi con spinaci freschi dell'orto, riduzione di aceto di birra e mandorle tostate, ravioles val varaita fatte in casa con burro d'alpeggio, mini hamburger Crusca pane di montagna con carni bianche di Fattoria dei piaiei, cipolle caramellate, salsa yogurt (in alternativa panino vegetariano), panna sifonata con crumble di canapa e cachi mela di stagione e bevande escluse. “Serate come queste – dichiara Giuliana Radosta, responsabile comunicazione Antagonisti Gipsy Brewers - sono necessarie per ricordarci quanto la comunità possa contribuire a costruire valore.

Anzichè soffermarsi sulle mancanze, per noi da sempre è meglio fare, insieme. Pensiamo inoltre che si possa fare beneficenza in diversi modi oggi, i luoghi d'incontro, compresi i locali possono diventare spazi utili per collaborare e iniziare nuove forme di sostegno e supporto ad associazioni di volontariato.” Tutto il ricavato della serata verrà donato da Antagonisti Gipsy Brewers a Il Fiore della Vita Odv e servirà per acquistare libri per l’infanzia, da posizionare all’interno delle stanze del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Savigliano. La cena si svolgerà presso Officina Antagonisti Via 3 Martiri 96, Melle. Per prenotare la cena contattare telefonicamente il 380.8648355.