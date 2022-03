A Rifreddo apre domani lo sportello del Centro per l’impiego

A partire da martedì 8 marzo il piccolo comune di Rifreddo fornirà un nuovo servizio per i suoi cittadini e per l’intera Valle.

Si tratta di uno sportello del Centro per impiego di Saluzzo.

Un importante risultato raggiunto grazie alla convenzione siglata ad inizio novembre tra il Comune di Rifreddo e l’Agenzia Piemonte Lavoro (ente che coordina i centri per l’impiego).

Un accordo che vede il Comune impegnato a mettere a disposizione i locali per la realizzazione di incontri individuali e laboratori e a promuovere l’informazione e le iniziative realizzate in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Saluzzo.

Dal canto suo l’Agenzia Piemonte Lavoro si impegna a realizzare laboratori di gruppo sulle tematiche del mercato del lavoro al fine di informare ed orientare i cittadini circa le opportunità presenti sul territorio e ad assicurare l’apertura a cadenza mensile di uno sportello informativo.

Gli incontri si svolgeranno presso i locali del Centro incontri San Rocco il quarto martedì dì ogni mese ed agli stessi potranno partecipare i residenti dell’intera Valle Po.

“Portare a Rifreddo un servizio di questo genere - ci spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - è un risultato davvero rilevante che ci rende orgogliosi e che dimostra ancora una volta quanto si possa fare nei piccoli comuni, se si agisce con buone capacità e tanta volontà”.