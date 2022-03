Dall’Adas Saluzzo Fidas 2mila euro per gli studenti diversamente abili del Soleri Bertoni

Iniziata all’ospedale cittadino con la consegna di una poltrona specifica per le donazioni del sangue alla Medicina Trasfusionale e un Cicloergometro assistito alla Medicina Fisica Riabilitativa, la mattinata “delle donazioni” di Adas Saluzzo Fidas è proseguita all’istituto Soleri Bertoni con la consegna di un contributo da 2.000 euro per l’acquisto di attrezzature utili all’attività scolastica di ragazzi diversamente abili iscritti alla scuola.

"Questa donazione fa parte del Progetto del Cuore Fitwalking edizione 2022 – informa il presidente Adas Livio Delfiore -, nella quale l’ADAS ha ottenuto il primo premio come associazione più numerosa, partecipando alla manifestazione, anche quest’anno online, con 800 iscritti.

Il contributo servirà ad acquistare un divano per l'aula di sostegno usata da studenti con difficoltà particolari, un forno a microonde importante per lavorare sull’autonomia organizzativa domestica, oltre a software didattici specializzati per ragazzi prevalentemente con autismo, ha informato Maria Manca, che con Mariella Degiorgis segue l’attività di sostegno dell'istituto.

"Grazie all’Adas. Sono strumentazioni molto importanti per noi, per questi giovani studenti che imparano anche elementi fondamentali della loro vita quotidiana", sottolinea la dirigente Alessandra Tugnoli.