“La violenza è pane quotidiano”: “Mai+Sole” in piazza a Verzuolo

Tanti i verzuolesi che sabato mattina, 5 marzo, in piazza Martiri, hanno contribuito a “La violenza è pane quotidiano”, iniziativa del Comune di Verzuolo in collaborazione con l’Associazione “Mai+Sole”.

È stato allestito un banchetto di fronte al Municipio. Qui, le volontarie hanno distribuito alla popolazione pagnotte di pane, donate grazie al prezioso contributo di cinque negozi locali (El Panatè Dla Vila, Panetteria Nari, Ortofrutta, Happy Chic Fruit, U2 Supermercato).

“Il pane come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne” ha detto il sindaco Giancarlo Panero commentando l’evento, che ha proprio voluto sensibilizzare la popolazione su un problema purtroppo ancora di stretta attualità.

“È la prima volta che l’iniziativa si è svolta in paese – ha ancora aggiunto Panero insieme all’assessore Laura Lovera -. Siamo soddisfatti del riscontro positivo sulla popolazione che ha saputo contribuire a sostenere le iniziative dell'associazione”. Le offerte raccolte nel corso della giornata saranno utilizzate per aiutare donne in difficoltà.

L'Amministrazione comunale ha poi voluto esprimere cordoglio e vicinanza alla presidente di "Mai+Sole", Adonella Fiorito, colpita in questi ultimi giorni dalla perdita del figlio Francesco.

Mercoledì, 9 marzo, nell’ambito delle “Tre Età”, un altro appuntamento “in rosa” per celebrare anche la Giornata internazionale dei diritti della donna. Dalle ore 16, in Sala Arroyito di Palazzo Drago, l’Erboristeria Herba Salus di Verzuolo offrirà un momento tisana a cui seguirà l’incontro con la professoressa Maria Grazia Colombari dal titolo “Non si addice ad una donna... e invece! Esempi importanti di eloquenza femminile”.