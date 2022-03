Caporalato nei campi della Granda? "Gli enti locali siano garanti della libertà"

Riceviamo e pubblichiamo.



Il processo che si sta svolgendo in questi giorni presso il Tribunale di Cuneo e che riguarda presunti episodi di sfruttamento e di caporalato avvenuti nel Saluzzese è estremamente importante. Qualunque sia il verdetto che verrà emesso questo processo apre uno squarcio su di una realtà inquietante che riguarda tutta il nostro Paese e anche la provincia di Cuneo.



In questo procedimento si parla del ruolo degli imprenditori e anche di caporalato. Da troppo tempo una narrazione interessata aveva collegato questo termine all’estremo sud dell’Italia, non senza una sfumatura razzista.



La cronaca e anche la storia passata del nostro Paese ci dicono che lo sfruttamento in agricoltura è un fenomeno antico, che muta nel tempo, conservando tutta la sua carica di violenza e che riguarda tutta l’Italia.



Occorre essere consapevoli che il caporalato è funzionale a un sistema perverso e illegale, praticato da imprenditori disonesti, che è fatto di lavoro nero, di lavoro grigio, di sfruttamento, di orari pesantissimi, di evasione fiscale, di evasione contributiva e di vero e proprio lavoro schiavile cui si aggiunge, troppo spesso, un feroce razzismo contro i lavoratori e lavoratrici migranti.



Questi problemi ci interpellano come cittadini perché il lavoro di queste persone è quello che porta ogni giorno il cibo sulle nostre tavole.



Proprio come cittadini e consumatori chiediamo

- che anche gli enti locali siano garanti della libertà e della dignità dei lavoratori.

- Che il nostro cibo non sia più inquinato dallo sfruttamento

- Che ci sia un impegno più serio per garantire condizioni di vita dignitose a questi lavoratori che producono ricchezza per noi.

- Che sia garantita e difesa la legalità anche attraverso controlli efficaci.



Associazione MiCò