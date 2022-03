Torri spente a Saluzzo e Castellar per "M'illumino di meno"

Torri spente, per una notte.

Anche quest’anno il Comune di Saluzzo aderisce a «M’illumino di meno», la «Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili» promossa dal programma radiofonico Caterpillar, Rai Radio2 con Rai per il Sociale.

L’evento è giunto alla 18° edizione. I temi scelti dagli organizzatori sono «Spegnere, Pedalare, Rinverdire, Migliorare»! Il Comune “spegnerà” la Torre civica simbolo del centro storico e il campanile di via Maestra a Castellar.

Per tutta la notte tra venerdì e sabato non saranno illuminati e questo renderà visibile l’impegno della comunità saluzzese sul risparmio energetico e per la diminuzione dei consumi e dell’inquinamento, che negli ultimi anni ha portato ad una sensibile riduzione dell’anidride carbonica prodotta e a risparmi consistenti per il bilancio comunale. L’Amministrazione civica chiede ad ognuno, nel suo piccolo, di agire e quindi per quella sera di ipotizzare una cena a lume di candela, di evitare luci accese senza motivo e magari anche di preferire un libro o una passeggiata a due ore davanti alla tv. Per venerdì 11 il Comune invita anche a “pedalare” di più, quindi ad un utilizzo maggiore della bicicletta.

"E’ ormai chiaro ai più – dicono dall’Amministrazione civica – che la bici può essere il mezzo più comodo per girare in una realtà cittadina con le dimensioni di Saluzzo, perché riduce il traffico, non rappresenta un problema per il parcheggio, accorcia i tempi di percorrenza e, ovviamente non inquina. Con l’avvento delle e-bike, poi, le due ruote sono a portata anche per anziani e per chi abita in collina. Sarebbe davvero un bel segnale per l’Ambiente se per M’Illumino di meno lasciassimo tutti un po’ più a casa la macchina e salissimo in sella alle nostre bici. Anche solo per quel giorno, ma sarebbe lo stesso davvero importante".

Per il tema “Rinverdire”, il Comune già in autunno ha messo a dimora nuovi alberi in via Martiri della Liberazione, mentre nei prossimi giorni saranno seminati i fiori dell’oasi per le api, nell’ambito del progetto delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Cuneo e Agrion “+Api”.

Tutte azioni volte a “Migliorare” la città e l’intero ecosistema in cui viviamo. Fra le tante, si segnala anche il progetto per il Centro del Riuso che il Comune ha presentato nell’ambito del Pnrr e che permetterà una ulteriore riduzione dei rifiuti e degli scarti. Nella stessa direzione va anche il decalogo di «M'illumino di meno» per il risparmio energetico e per uno stile di vita sostenibile che si può trovare sul sito dell’iniziativa al link https://www.raiplaysound.it/articoli/2021/11/Il-decalogo-di-Millumino-di-Meno-84b656a0-e298- 4079-891f-8403122f4b90.html

Eccolo:

1. Spegnere le luci quando non servono e non lasciare in stand-by gli apparecchi elettronici.

2. Sbrinare frequentemente il frigorifero, tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria.

3. Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola.

4. Ridurre gli spifferi riempiendo gli infissi di materiale che non lascia passare aria. Mettere le tende davanti alle finestre e alle porte esterne.

5. Risparmiare l’acqua, innanzi tutto applicando il rompigetto ai rubinetti.

6. Fare una spesa oculata per evitare lo spreco alimentare.

7. Fare una corretta raccolta differenziata.

8. Dare una seconda vita agli oggetti per allontanare il fine vita delle cose.

9. Utilizzare l’automobile il meno possibile e condividerla con chi fa lo stesso tragitto. Privilegiare la bicicletta o i mezzi pubblici.

10. Piantare alberi, piante e fiori ovunque possibile: anche in città, nei giardini e sui balconi.

Le piante purificano l’aria e ospitano uccelli e insetti impollinatori. Per la serata di M’Illumino di meno tutti i saluzzesi sono invitati a scattare foto e a condividerle sui social con gli hashtag #milluminodimeno e #saluzzo.