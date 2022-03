Al via il corso per occupati e disoccupati per la qualifica di Collaboratore di Sala/Bar

Il corso è rivolto ad OCCUPATI adulti essenzialmente per: imparare una nuova professione, oppure iniziare un secondo lavoro oppure ottenere una qualifica nel settore nel quale già si lavora.

Possono iscriversi anche DISOCCUPATI adulti purchè abbiano un titolo di studio coerente col settore o in passato abbiamo un’esperienza dimostrabile nel settore, dal momento che il corso non prevede stage in azienda. I candidati devono essere in possesso di Licenzia media, oppure verrà condotta una verifica delle competenze di base, è anche richiesta la conoscenza minima della lingua italiana.

Durante le 200 ore di formazione si imparerà da zero tutto il necessario per gestire in autonomia un bar: caffetteria, aperitivi, gestione dei macchinari e degli ordini, cucina per la predisposizione di pranzi veloci, cenni di HACCP oltre alla sensibilizzazione verso le tematiche delle pari opportunità, sostenibilità ambientale e digitalizzazione.

Il corso è interamente gratuito perché, una volta ottenuta l’approvazione, finanziato da Regione Piemonte e Fondo Sociale europeo e si svolgerà in orario serale dalle 18 alle 22 nelle giornate di Martedì, Mercoledì e Venerdì. Nel mese di maggio si aggiungerà anche la mattinata del Sabato. Parte del corso, relativamente alle ore teoriche si svolgeranno in FAD, mentre in base alla normativa vigente, l’accesso al Centro di formazione è consentito soltanto previo controllo del Green pass.

Partenza al raggiungimento di 12 iscritti, esame nel mese di Luglio.

Per avere informazioni sui corsi potete:

- telefonare al numero 0175/248285

- wapp al numero 3203575031

- compilare il form : https://forms.gle/KomUnHCxfv1v2cd87

- consultare la pagina : https://piemonte.cnosfap.net/corsi-formazione-professionale/collaboratore-di-sala-e-bar/2021-2022/SALUZZO/2283

- Consultare la nostra pagina facebook "Cnos Fap Salesiani Saluzzo"