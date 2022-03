"Grazie per aver reso il nostro sogno possibile!": l'iniziativa di Martina ed Anna per l'Ucraina

Un sorriso grande, quello di Anna Olivero e Martina Pasero, due ragazze di Dronero amiche fin da piccole.

Una settimana fa Martina contatta Max Lukyanenko, conosciuto in Erasmus durante gli studi in Medicina e Chirurgia. Il giovane studente è all'ultimo anno dell'università, operativo in un ospedale in Ucraina, precisamente a Leopoli.

Nel paese in guerra la situazione è terribile. "Mi ha detto Max che manca di tutto. - racconta Martina - L'unica cosa che potevo fare era organizzare una spedizione e non ho voluto pensarci due volte".

L'idea e l'appoggio di Anna che, entusiasta, si è messa subito a disposizione, un passaparola che nel giro di quattro giorni ha mobilitato non soltanto Dronero. Alimenti a lunga conservazione, medicinali e roba da vestire: associazioni, farmacie, ma anche tanti privati hanno voluto dare il loro contributo. Punti di raccolta la valigeria Mattalia a Dronero ed il garage di casa Pasero. Una decina di ragazzi ha poi aiutato venerdì pomeriggio, 4 marzo, a caricare due furgoni.

Una grande gara di solidarietà. 102 scatoloni contenenti medicinali vari (e materiale sanitario), 246 con all’interno gli alimenti a lunga conservazione e 214 di vestiti, per un totale di 562 scatoloni raccolti in soli quattro giorni.

Alimenti e medicinali sono stati poi trasferiti tutti su un camion che, da Cuneo sabato mattina, 5 marzo, alle 5 è partito diretto a Peschiera Borromeo (Milano). Qui il primo punto di smistamento e la partenza dei tir verso Leopoli. I vestiti, invece, sono stati trasferiti su un camion a Carrù diretto a Odessa, che partirà nei prossimi giorni.

Intanto Max attende, andrà lui a prendere gli scatoloni a Leopoli. La distanza spazzata via dalla tecnologia e l'umanità che supera i confini. Martina decide di mandare un messaggio a Max per dirgli che gli scatoloni sono ora in viaggio.

Guarda poi Anna, le due giovani si stringono in un abbraccio: "Le poche ore di sonno, la fatica dello spostare costantemente scatoloni e la frenesia di riuscire a fare tutto e bene in poco tempo è svanita quando si è chiuso anche il secondo camion.

È stato come un sogno realizzato, come sentire di poter davvero fare qualcosa ed il nostro grazie va alle tante persone che hanno reso questo nostro sogno possibile".