L’autoemoteca Avis nelle scuole superiori albesi per le donazioni di sangue degli studenti maggiorenni

La nuova autoemoteca dell’Avis di Alba, acquistata lo scorso anno grazie al generoso contributo del territorio, è ormai in piena attività.

Oltre alle tradizionali “gite fuori porta” per le giornate di raccolta del sangue nei paesi dove non ci sono sedi idonee, nei primi mesi del 2022 ha già fatto visita a tre scuole superiori cittadine per le donazioni degli studenti maggiorenni: il 17 febbraio all’istituto "L. Einaudi", il 22 e il 23 febbraio al liceo scientifico "L. Cocito" e, infine, il 2 marzo – grazie alla preziosa collaborazione del gruppo Egea – all’istituto "P. Cillario Ferrero".

In totale sono state 74 le sacche di sangue raccolte, un grande risultato e un dono prezioso dei giovanissimi a chi necessita di trasfusioni.

Oltre a ringraziare il personale scolastico e i volontari che hanno reso possibile queste giornate, per l’evento organizzato all’istituto Piera Cillario Ferrero, un ringraziamento speciale va ad Egea che non solo ha contributo all’acquisto dell’autoemoteca, ma che, in questa occasione, ha concesso di utilizzare gli spazi aziendali per permettere agli studenti della vicina scuola di donare il sangue. Un appuntamento diventato subito virale grazie all’hashtag “#iodonoconEgea” con cui i ragazzi hanno pubblicato le proprie fotografie sui social.

Il progetto rivolto agli studenti maggiorenni si chiama “L’autoemoteca va a scuola” ed è nato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della donazione periodica, ponendo l’accento sull’educazione a uno stile di vita sano e responsabile.

Nei due anni passati era stato temporaneamente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, vista la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma a dicembre 2021, grazie alla collaborazione con l’Asl Cn2 che lo ha inserito nel “Catalogo progetti di promozione ed educazione alla salute per le scuole del territorio dell’Asl Cn2” per l’anno scolastico 2021-2022, è ripreso coinvolgendo quattro istituti superiori della città, a partire dall’istituto Umberto I.

Nell’anno in corso verranno presi contatti con i restanti due istituti per coprire l’intero bacino di utenza che conta circa 150 studenti, potenziali donatori.

Il presidente Avis Alba, Pino Ferraro: “Prima dei prelievi i nostri volontari vanno nelle scuole per raccontare il mondo avisino ai ragazzi e renderli consapevoli che, con un piccolo gesto periodico e uno stile di vita sano, possono contribuire a salvare vite. Non potremmo essere più felici, perché la risposta degli istituti scolastici è pronta e disponibile e gli studenti sono sempre di più.

A loro il nostro grazie più sentito per la loro generosità e la loro adesione. Ringraziamo anche i dirigenti scolastici e gli insegnanti per la collaborazione e il Gruppo Egea per l’importante sostegno logistico, ma anche per aver compreso a pieno e condiviso la nostra causa”.