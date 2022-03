Raccolta aiuti per l'Ucraina da parte delle farmacie comunali di Cuneo

Le cinque farmacie comunali di Cuneo, in collaborazione con la Banca Azoaglio, stanno organizzando una raccolta aiuti per i profughi dell'Ucraina.

Il materiale andrà consegnato entro le ore 12.30 di giovedì 10 marzo. Il camion partirà giovedì pomeriggio alla volta dei campi di accoglienza profughi in Polonia.

Ecco le farmacie aderenti:

Farmacia comunale 1 Europa: piazza Europa, 7 bis - tel. 0171 67626

Farmacia comunale 2 Einaudi: via Luigi Einaudi, 16 - tel. 0171 634393

Farmacia comunale 3 San Paolo: via Teresio Cavallo, 7 - tel. 0171 492592

Farmacia comunale 4 Bisalta: via Margarita, 8 (presso centro commerciale spazio Conad) - tel. 0171 403848

Farmacia comunale 5 Movicentro: piazzale della Libertà, 16 - tel. 0171 697400





Si possono donare: batterie stile e batterie mini stilo, asciugamani in microfibra, barrette e bevande energetiche in monoporzione, frutta secca confezionata, succhi di frutta in brik, omogeneizzati, latte in polvere, farmaci da banco, farmaci (antibiotici, antifebbrili, antinfiammatori), termometri e medicazioni.

