Racconigi Cycling Team: Irene Cagnazzo in top ten al “Trofeo Città di Gossolengo"

Prima gara della nuova stagione agonistica e primo piazzamento in 'top ten' per il Racconigi Cycling Team, protagonista nell'inedita edizione del “Trofeo Città di Gossolengo - Trofeo Alberto Biondi - Memorial Rino Andrina”, andata in scena sulle strade emiliane di Gossolengo, in provincia di Piacenza.

La cuneese di Bra Irene Cagnazzo, talentuosa atleta all'esordio nella categoria donne junior, si è giocata il successo finale assieme alle undici compagne di fuga con le quali si era precedentemente avvantaggiata sul resto del gruppo nel tratto più selettivo del percorso. L'atleta diretta in ammiraglia dall'esperto tecnico Roberto De Filippo, medaglia di bronzo al “Campionato Italiano Donne Allieve 2021” disputato sulle difficili strade toscane di Chianciano Terme (SI), ha colto una più che positiva decima piazza finale.

Le 105 atlete che hanno risposto all'invito degli organizzatori del Vo2 Team Pink, hanno dovuto affrontare un percorso di 75,3 chilometri disegnati tra le località di Ponte di Tuna, Tuna, Gazzola, Rivalta, Gossolengo, Ponte di Tuna, Tuna, Gazzola, Rivalta, Ponte di Tuna, Tuna, Gazzola, salita di Rezzanello (G.P.M. collocato a 379 m.s.l.m. - pendenza massima del 12%), Rezzanello, Gazzola, Rivalta e Gossolengo.

La competizione è stata condizionata da una rovinosa caduta avvenuta proprio ai piedi della scalata al G.P.M. più insidioso di giornata, che ha costretto i giudici ad interrompere la prova per permettere di soccorrere al meglio le numerose atlete rimaste coinvolte. A terra sono finite anche Matilde Ceriello e Matilde Beltrami, che fortunatamente non hanno subito nessuna grave conseguenza.

La gara si è decisa subito dopo la ripartenza, grazie alla bella azione sferrata dal drappello di dodici atlete che si sono poi giocate in volata il trionfo finale. Per la formazione del team manager Claudio Vassallo da segnalare anche il buon quindicesimo posto conquistato dalla piemontese di Sala Biellese (BI) Camilla Marzanati, giunta al traguardo nel primo gruppo inseguitore.

ORDINE D'ARRIVO “TROFEO CITTA' DI GOSSOLENGO - TROFEO ALBERTO BIONDI - MEMORIAL RINO ANDRINA” A GOSSOLENGO (PC):

1) Pellegrini Francesca (Valcar - Travel & Service) Km 75 in 2h05’00” alla media di 36,000 Km/h

2) Valentina Zanzi (Vo2 Team Pink)

3) Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme - Team Di Federico)

4) Venturelli Federica (Team Gauss - Fiorin)

5) De Grandis Michela (UC Conscio Pedale del Sile)

6) Valtulini Elisa (Canturino 1902)

7) Caudera Beatrice (Team Gauss - Fiorin)

8) Miotto Giulia (Breganze - Millenium)

9) Casagranda Andrea (Breganze - Millenium)

10) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team)