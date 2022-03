Dopo la ricca nidiata del maggio scorso, ancora una coppia di cicogne bianche nidifica in questi giorni a Sant'Albano Stura

La cicogna in perlustrazione a Sant'Albano

Per il secondo anno consecutivo alcune cicogne bianche in arrivo, dopo aver perlustrato la campagna a partire dal 22 febbraio scorso, stanno costruendo e sistemando il proprio nido a Sant'Albano Stura proprio in questi giorni.

E' ormai cronaca che già nel 2016 ci fu una nidificazione in paese, che però non portò alla nascita di pulcini, mentre nel 2021, dopo alcuni anni di assenza della specie, la prole della coppia stanziata in territorio santalbanese arrivò e si fece notare dagli abitanti.

Per il secondo anno consecutivo dunque i maestosi uccelli ha scelto la zona per mettere su famiglia su un traliccio dell'energia elettrica, un traliccio fortunato vista la nascita, nel maggio scorso di ben tre cicognini.

Le abitudini migratorie della cicogna bianca sono di molto mutate negli ultimi anni e se l'inverno delle generazioni prima degli anni '80 veniva universalmente trascorso in Africa a sud del deserto del Sahara, dopo giorni di volo dall'Europa lungo le due principali rotte di Gibilterra e del Bosforo, oggi buona parte degli esemplari più adulti vive tutto l'anno in Europa, mentre il grosso della migrazione ancora registrabile viene svolto dagli esemplari più giovani.

I fattori di cambiamento delle abitudini migratorie sono principalmente due: il progressivo aumento delle temperature nei paesi delle coste settentrionali del Mediterraneo e il progressivo aumento dell'offerta di cibo anche in inverno, dovuto al fiorire delle grandi discariche suburbane.

Nella nostra provincia è attivo da ormai quasi quarant'anni il primo progetto italiano per riformare colonie nidificanti, a Racconigi, oggi gestito dall'ACCA, Associazione Centro Cicogne e Anatidi, che ospita ormai annualmente almeno trenta coppie riproduttive, su comignoli, torri e campanili.

Se questa bella notizia di nuova colonizzazione rallegra santalbanesi e cuneesi, è d'uopo ricordare che è opportuno non avvicinarsi troppo al luogo di cova per evitare di disturbare gli animali e dunque permettere la buona riuscita della riproduzione.