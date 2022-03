Bioedilizia: vademecum sul Superbonus 110%

In che modo il Superbonus 110% può migliorare la transizione energetica?

Una delle novità più importanti che hanno riguardato (e riguardano) il settore edile è il Superbonus 110%. Questa misura, lanciata per la prima volta con il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), ha introdotto alcuni incentivi e detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico o adeguamento antisismico.

Se, da una parte, la misura è stata pensata per rilanciare il settore edile, dall’altra ha aperto a nuove possibilità di investimento da parte di aziende e privati che vogliono migliorare l’efficienza energetica di un edificio.

Proprio su questi presupposti, con la legge di bilancio 2022, il Superbonus è stato rinnovato, con scadenze diverse a seconda della tipologia di soggetti che vuole usufruirne.

Quali sono i benefici del Superbonus 110%?

Favorire la transizione energetica significa (anche) investire in un’edilizia sostenibile. Il mondo dell’edilizia tradizionale è tra i più energivori in assoluto: proprio per questo è importante trovare nuove soluzioni per diminuire l’impatto ambientale e, allo stesso tempo, massimizzare le prestazioni di un edificio.

Il Superbonus 110% è stato pensato per abbracciare questo principio e per garantire:

- L’accesso ad una detrazione del 110% per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa è possibile anche accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito

- Il rinnovo del parco immobili italiano, finanziando interventi di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico

Quali sono le scadenze del Superbonus?

La legge di bilancio 2022 ha prorogato il raggio d’azione del Superbonus, che spetta, fino al 31 dicembre 2025 a condomini e persone fisiche, nella misura di:

110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023

70% per le spese sostenute nel 2024

65% per le spese sostenute nel 2025

Le stesse scadenze valgono anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

Quali sono gli interventi finanziabili?

Il Superbonus 110% può essere richiesto per tutti quegli interventi che riguardino l’isolamento termico sugli involucri, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, l'installazione di impianti fotovoltaici ed eventuali batterie di accumulo, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e gli interventi antisismici.

Quali soggetti che possono richiederlo?

Il Superbonus può essere richiesto da specifiche categorie di soggetti. La normativa di riferimento le identifica in:

- Condomìni

- Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento

- Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate

- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica

- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

Come si può richiedere il Superbonus?

Il Superbonus può essere fruito come detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, si può scegliere anche un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o la cessione del credito.

Ing. Romina Barra - Barra&Barra Centallo

Per maggiori informazioni Tel 0171 211359 – mail: info@barraebarra.com