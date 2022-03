Il Comune di Cuneo sosterrà le proteste degli agricoltori contro i rincari

La presa di posizione arriva dal consiglio comunale, in cui è stato discusso l’ordine del giorno firmato da Beppe Lauria, che ha chiesto interventi urgenti per arginare una situazione di difficoltà e disagio ormai cronica, e che si abbatte inevitabilmente anche sul consumatore: “Salta agli occhi di tutti il disastro attuale. Alcuni industriali hanno già stabilito che alcuni prodotti legati ai generi alimentari aumenteranno di prezzo. Un problema che per il nostro territorio, prettamente agricolo, è particolarmente serio: il Comune deve prendere una posizione, semplicemente chiedendo alla regione di fare ciò che già dovrebbe fare”.