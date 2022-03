A Dronero l'inaugurazione della Panchina Rossa: "Emblema permanente per diffondere la cultura del rispetto"

Un momento importante, fortemente voluto dall'intera Amministrazione comunale di Dronero, quellop andato in scena alla 11 di questa mattina, martedì 8 marzo, quando in piazza Allemandi (piazzetta dell'Alpino) si è tenuta l'inaugurazione della Panchina Rossa.



L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Comune di Dronero e l'associazione di Savigliano Mai+Sole, attiva dal 2007 nella lotta alla violenza di genere. Sulla panchina è stata affissa una targa, dove sono stati anche riportati il numero verde nazionale (1522) e il numero utile per contattare il centro antiviolenza di Mai+Sole (335.1701008).



Una preziosa rete che si estende. A novembre l'associazione di Savigliano aveva fatto partire un corso per volontarie sul territorio di Dronero, con esperti che da anni si occupano della difficile tematica. ”Sono davvero contenta – dice Maria Grazia Gerbaudo, assessore comunale alla Sanità, Assistenza e Politiche sociali -. In questo giorno così significativo una panchina rossa ‘ferita’ non solo racconta il dramma di donne che non ci sono più, ma diventa e vuole essere anche emblema permanente per diffondere la cultura del rispetto. È importante richiamare l’attenzione dei cittadini su un tema di così dolorosa attualità. I numeri sono allarmanti e con la pandemia si è registrato ancor più un aumento dei casi di violenza. Che questa panchina possa essere un invito, a tutte e tutti, a condannare."



Il pensiero anche alla guerra, a tutte le donne in fuga dell'Ucraina. Una signora, poi, ha appoggiato un toccante messaggio: "La forza e l'amore delle donne è di una forza incommensurabile...a volte gli uomini lo percepiscono e cercano di distruggerle...a volte ci riescono". In molti hanno voluto esserci in questo giorno.



Al termine dell'inaugurazione è stato distribuito per le donne un rametto di mimosa. Presenti oltre all'assessore Maria Grazia Gerbaudo, il sindaco Mauro Astesano, il vicesindaco Mauro Arnaudo, l'assessore Carlo Giordano e la consigliera Miriana Aimar.