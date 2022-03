A Garessio la raccolta fondi della LIDA in favore dell'Ucraina

La LIDA Garessio dopo aver raccolto cibo, medicinali, coperte per gli animali dell’Ucraina, vuole rendersi utile anche per la popolazione civile che sta vivendo questo terribile dramma.

Da venerdì 4 marzo per tutta la prossima settimana (fino al 12 marzo) al mattino 10.30-11.30 e al pomeriggio 15-16 presso il casello ferroviario in Via Lepetit saranno raccolti: cibo, prodotti per l’igiene personale, fazzoletti di carta, omogeneizzati, pannolini, dentifrici, etc.

In collaborazione con il volontariato Vincenziano di Ceva - tramite le donne ucraine che qui vivono - saranno inviati in questo paese martoriato dalla Guerra.