A Mondovì la fiaccolata per la pace in piazza Ellero

Diversamente da quanto annunciato nei giorni scorsi, la manifestazione si svolgerà in modalità statica, nel rispetto delle norme anti covid.

Si terrà giovedì 10 marzo, alle 20.30, sotto l'ala del mercato in piazza Ellero la fiaccolata per la pace.

Mondovì scende in piazza contro la guerra in Ucraina.

Un momento di condivisione aperto a tutta la cittadinanza per tenere alta l’attenzione rispetto a questo drammatico momento nel quale i valori fondanti della nostra Città, Medaglia di Bronzo al Valor civile nella Guerra di Liberazione, e dell’intera Europa sono messi a dura prova dall’assurda guerra in corso.

"Le comunità – sottolinea il sindaco Paolo Adriano - in certi momenti hanno bisogno di stringersi e di sentirsi unite. Non c’è tempo per tentennamenti e ambiguità. Il presidio vuole essere una presenza condivisa da tutti i cittadini per difendere la Pace.