Partita la spedizione monregalese per dare aiuti all'Ucraina [VIDEO]

Sei monregalalesi, tre pulmini e tanta solidarietà.

Sono partiti questa mattina, martedì 8 marzo, alla volta del confine ucraino Piergiorgio "Boba" Bogliaccino, Davide Mazzucco, Massimo Ravera, Mauro Gasco, Roberto Marenchino e Giancarlo Gonella.

L'iniziativa, denominata "Una goccia nel mare", ha un unico obiettivo: fare la propria parte per salvare chi sta cercando di fuggire dalla guerra.

"Le persone da recuperare si trovano in posti diversi, per questo una volta arrivati in Polonia ci divideremo" - spiegano - "In totale sono 25, di cui 12 bambini e anche un cagnolino. Alcune arriveranno fino a Mondovì, altre verranno caricate-scaricate in diverse località lungo il percorso. L'obiettivo è ritrovarci mercoledì per organizzare con calma il rientro, andando al ritmo delle persone che porteremo".

La durata stimata del viaggio di andata è di circa 20 ore, attraverseranno Italia, Austria, Repubblica Ceca, fino alla Polonia, a Katowice, dove si divideranno: Varsavia, Wroclaw e verso la frontiera con l'Ucraina.

Nel viaggio di andata i pulmini, messi a disposizione dalla LPM Pallavolo Mondovì, Atletica Mondovì e dalle parrocchie di Villanova Mondovì, trasportano generi di prima necessità: capi di vestiario, cibo a lunga conservazione, assorbenti, pannolini e occhiali di diverse gradazioni messi a disposizione dagli ottici monregalesi.

LA NOTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

"Esprimiamo il più grande apprezzamento per tutti i concittadini che, spontaneamente, stanno dando vita ad iniziative di solidarietà nei confronti del popolo ucraino." - dicono dal municipio - "Medesimo apprezzamento è rivolto alle Associazioni che, parimenti, si stanno adoperando in ogni forma per importanti interventi di tipo assistenziale e benefico. Il Governo e la Giunta Regionale stanno assumendo in questi giorni i provvedimenti atti ad organizzare e coordinare l'accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina".

Il Comune di Mondovì ha già attivato una cabina di regia - presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali, Cecilia Rizzola - che gestirà lo sforzo organizzativo dell'Ente, garantito dal Comando di Polizia Locale, dal Gruppo Comunale di Protezione Civile e dagli Uffici del Dipartimento delle Politiche Sociali, in collaborazione con CSSM e Caritas.

Una volta maggiormente chiaro il quadro nazionale e regionale di riferimento, sarà cura del Comune comunicare tutti gli elementi utili alla gestione dell'emergenza e fornire dettagli su come poter aiutare così da garantire un'azione coordinata e quanto più efficace possibile.

L’Amministrazione, infine, ricorda che è stata attivata una raccolta fondi a favore della comunità ucraina.

Questo l’Iban su cui poter fare le donazioni:

IT25V0306946482100000046096

Comune di Mondovì – Servizio di Tesoreria

Banca Intesa San Paolo

Importante scrivere nella causale “Mondovì per l’Ucraina”.