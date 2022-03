Blink diploma nuovi maghi in attesa dello spettacolo “incanto” al teatro don Bosco di Cuneo

L’associazione Blink, affiliata ACLI, che dal 2014 coinvolge gli appassionati di illusionismo con spettacoli, corsi, eventi e approfondimenti, e che conta oggi 38 soci, è al lavoro per preparare il doppio spettacolo “Incanti”, che si svolgerà sabato 19 marzo a Cuneo, presso il teatro Don Bosco, alle ore 17 e alle 21.

“Incanti” viene descritto dal circolo come un viaggio di oltre settanta minuti attraverso il mondo inesplorato dell’incanto. Sul palco saranno presenti il fantasista Dario Adiletta, il prestidigitatore Francesco della Bona, il visionario Niccolò Fontana, il poetico Filiberto Selvi, uniti da un sottile filo rosso svelato dal mentalista Andrea Rizzolini, Tutti i protagonisti hanno nel loro curriculum, nonostante la loro giovane età, una serie di titoli nazionali e internazionali di categoria. Uno spettacolo che presenta l’eccellenza della magia italiana.

"Siamo orgogliosi ed entusiasti - raccontano gli organizzatori - "di poter ospitare cinque giovani maghi italiani che in questi ultimi anni si sono seriamente impegnati per ottenere ottimi risultati e prestigiosi riconoscimenti. Per noi di Blink Circolo Magico è un onore e una piacevole sfida, visti i tempi, poter presentare in anteprima a Cuneo questo spettacolo".

All’inizio dell’anno nella “Squola di magia di Blink”, gli allievi del corso di 10 lezioni, organizzato dal circolo, hanno ottenuto il diploma e hanno dato prova delle abilità apprese ma anche della loro personale creatività.

“Siamo l’unica scuola con la Q perché ciò che viene insegnato non è qualcosa di tradizionale ma appartiene allo straordinario mondo dell’illusione, dello spettacolare, dello stupore - commenta il presidente Giorgio Barbero -. Nonostante la fatica iniziale abbiamo raggiunto un buon numero di allievi utile per attivare il corso. Dopo le 10 lezioni e con la prova finale, i nostri allievi ora sono pronti per essere arruolati nel circolo magico più felice del mondo”.

Per partecipare allo spettacolo “Incanti”, patrocinato dalla Provincia di Cuneo, dai Comuni di Cuneo e Dronero e dall’ATL Cuneese, ci si può prenotare al numero 366.5397023 e su www.blinkcircolomagico.it. Durante la serata saranno presenti i fotografi dell’associazione Progetto HAR. Ingresso unico a 12 euro.