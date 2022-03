Buona la prima per il Cammino del Maira

Oltre 125 partecipanti e in aggiunta anche 7 ciclisti, alla prima tappa del Cammino del Maira, la nuova linea metropolitano-alpina che collega Dronero e Villar san Costanzo, posti alla base della valle Maira, con la città di Torino. Non sarà una linea veloce, ma lenta, da percorrersi a piedi, in bici, a cavallo e, passando vicino alle stazioni di vari paesi a cominciare da Savigliano verso Torino, permetterà interscambi piedi+ bici, piedi +treno, bici+treno.

Alla prima …erano presenti Gianna Pentenero, assessore del Comune di Torino, che fra le deleghe ha anche quella delle Politiche per l’area metropolitana e metromontana, e i Sindaci dei Comuni a inizio percorso (Dronero, Villar, Busca, Villafalletto, il vice sindaco di Vottignasco e alcuni assessori).

Sul percorso degni di nota la Torrazza, possente torre di vedetta, e l’antico monastero cistercense femminile in frazione Monastero di Dronero. La pedancola “tibetana” che, ondeggiando, attraversa il Maira e ha aggiunto un po’ di adrenalina ai partecipanti.

Il pranzo al sacco presso l’accogliente Santuario di San Mauro, dove si sono gustati alcuni prodotti gentilmente offerti da ditta di eccellenza della zona, come il Dronè prodotto con nebbiolo di Dronero, la cacio-ricotta La Margotta, formaggio stagionato in latte di capra, e biscotti casalinghi prodotti da una antica forneria che utilizza per macinare i cereali solo macine in pietra.

Arrivati a Busca, ai partecipanti è stato messo il timbro sull’apposita credenziale, attestante il percorso fatto.

Un ringraziamento particolare, da parte degli organizzatori, alle ditte Mauro Vini, Caseificio valle Macra e Forneria Cavanna che, nel rispetto della tradizione e delle lavorazioni dei tempi passati, hanno offerto prodotti genuini e di eccellenza.

Il cammino, che porterà ad attraversare una quindicina di Comuni lungo Maira e lungo Po’, consentirà anche una riappropriazione fisica e cognitiva dei luoghi e una radicazione al territorio, oggi tanto necessari dopo due anni di pandemia e isolamento forzato. Il Cammino, che intorno al torrente Maira e inizio Po’, unirà montagne e città, evidenzia come la pianura è “fatta” di montagna, con i sedimenti portati dai fiumi nella pianura...che altrimenti non esisterebbe!

Le prossime tappe del cammino, gratuite, aperte a tutti e con pranzo al sacco, saranno sabato 12 marzo col tratto Busca – Villafalletto - Vottignasco e domenica 13 marzo col tratto Vottignasco – Savigliano.

