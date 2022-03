Caccia al rifiuto con la volpe: Mondovì terzo atto dell'iniziativa in maschera a favore dell'ambiente

"The Fox"

Ancora una giornata di sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti dedicata ai ragazzi e alle loro famiglie. Sabato 12 marzo, dalle 14.30, si terrà la “Caccia al rifiuto con la volpe: atto terzo”. Il ritrovo è nel parcheggio dell’ospedale Regina Montis Regalis.

L’importante opera di pulizia interesserà il sentiero pedonale che costeggia la tangenziale e collega i rioni Ferrone e Sant’Anna.

L’Ufficio Ambiente del Comune fornirà i sacchi e alcune pinze per raccogliere i rifiuti. ai partecipanti è richiesto di portare un paio di guanti e, se lo desiderano, di indossare una maschera (o un trucco) che rappresenti un animale selvatico o una piccola volpe. Sarà offerta la merenda e, a ogni piccola volpe, verrà conferito un attestato di partecipazione per ringraziarli del grande gesto che hanno compiuto.

Per questo è richiesto di compilare il Google form disponibile all’indirizzo https://forms.gle/kdTWRcvjWvPnE6iB6 o di contattare le volontarie del Servizio Civile (Monica e Fatima) al numero 0174.559235 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Come ormai da tradizione, l’ospite d’eccezione sarà “The Fox”, Matteo Gozzi, giovane monregalese che, per spontanea iniziativa indossando, una maschera da volpe, ha deciso di dare un concreto aiuto all’ambiente dedicando parte del proprio tempo libero alla pulizia di alcune aree del concentrico cittadino. Con lui andremo a “caccia di rifiuti”, raccoglieremo cartacce, lattine, bottiglie o frammenti di plastica rendendo più bella e pulita la nostra Città.