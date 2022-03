Come diventare Amici dei Musei di Bra

17 Novembre 1997: è costituita l’Associazione “Amici dei Musei - Associazione Braidese di Cultura”. «L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà e del volontariato, si prefigge come scopo di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale locale». Fra i Soci Fondatori Ettore Molinaro, Adalberto Bianchi, Anacleto Bonamico, Giuseppe Rosania, Delia Giolito, Cinzia Gotta, Framcesco Boanmico Carlo Porro che fecero parte del primo Consiglio Direttivo.



Nonostante siano trascorsi circa 25 anni dal giorno della fondazione, l’Associazione che si occupa di promuovere la conoscenza della realtà naturalistica, storica, artistica, oltre che intervenire attivamente per sensibilizzare l’opinione pubblica circa la necessità di manutenzione e restauro del patrimonio architettonico ed artistico esistente, promuove anche la conoscenza del territorio nazionale, organizzando gite e visite guidate, oltre a riunioni, seminari, dibattiti e convegni di varia natura, ed in linea con i temi di attualità.

E’possibile associarsi versando un contributo annuo pari ad €. 20,00 che fornisce copertura assicurativa per la partecipazione alle diverse iniziative. Il termine per il rinnovo della Tessera Amici dei Musei Bra anno 2022 è scaduto il 15 febbraio ma si accettano comunque ancora rinnovi/nuove iscrizioni sino alla fine di Marzo quando si provvederà alla stipula della nuova copertura assicurativa. Pertanto a partire dal mese di Aprile per partecipare alle gite o altre attività culturali promosse dagli Amici dei Musei, sarà necessario essere in regola con l'iscrizione.

L’attuale Consiglio Direttivo, eletto il 25 ottobre 2021 che resterà incarica per due anni, è composto da Roberta Comoglio (Presidente pro-tempore) Domenico Scarzello (Vice Presidente) Stefania Cassine (Tesoriere) Tina Veglia e Mirella Ruberi (Segreteria) Adalberto Bianchi (Pass President e Consigliere) Marco Terenzi (Consigliere), Rino Brancato, Luciana Garombo, Giovanna Cravero (rappresentanti dei Musei Civici) .

Il Direttivo è disponibile a valutare ogni proposta che vorrete presentare al fine di creare un’offerta culturale il più differenziata possibile così da soddisfare gli interessi culturali di tutti gli associati .

Chi fosse interessato ad acquisire maggiori informazioni, potrà contattare la segreteria del Museo Craveri in via Craveri 13, tel. 0172 412010, mail: craveri@comune.bra.cn.it

Associazione “Amici dei Musei”