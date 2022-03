Vandali in azione al Parco della Resistenza di Cuneo

Vandali nuovamente all’opera in uno spazio pubblico cittadino. Dopo quelle di tenore "no vax" comparse nei giorni scorsi sul muro del cimitero cittadino, nuove scritte e disegni tracciati con una sgargiante vernice spray hanno ora deturpato i muri esterni dei servizi igienici presenti all’interno all’area verde di viale degli Angeli, questa volta con una chiara ma non meno impattante presa di posizione contro il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.