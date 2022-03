Disabato (M5S): "Proposta di legge in Regione Piemonte per rendere gratuito il tatuaggio medicale per le donne operate di tumore al seno"

Una legge per rendere gratuito in Regione Piemonte il tatuaggio medicale del complesso areola-capezzolo per le donne operate di tumore al seno. E' uno degli obiettivi della proposta di legge sul riconoscimento dell’attività di tatuaggio e dermopigmentazione, che ho depositato in questi giorni in Consiglio regionale del Piemonte per ricordare, con un atto concreto, la ricorrenza dell'8 marzo.

La norma nazionale riconosce questo servizio attraverso i Lea, i livelli essenziali di assistenza, ma la Regione Piemonte non l'ha ancora recepito. Eppure si tratta di un beneficio rilevante per ridurre il disagio psicologico e riparare esteticamente gli esiti di interventi chirurgici delle persone sottoposte ad asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria. Una sorta di nuova rinascita, per cancellare i segni di una brutta malattia.

La legge permetterà di disciplinare questa prestazione e di regolamentare l’attività di tatuaggio, un settore in piena crescita soprattutto nella nostra regione, permettendo al contempo alle donne di rivolgersi a professionisti qualificati e riconosciuti.

Questa proposta è nata con il fondamentale contributo e sostegno di diverse associazioni. Ora la palla passa alla politica regionale, l'auspicio è di un'ampia e rapida convergenza da parte dell'intero Consiglio regionale su questa importante proposta.

Sarah Disabato, Consigliera regionale M5S Piemonte