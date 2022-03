Dronero: gli incanti di Filiberto Selvi a Blink

Fare del proprio sogno la realtà, con tenacia e grande umiltà: questo è il messaggio di Filiberto Selvi, uno dei 5 giovani campioni italiani di magia che il 19 marzo si esibirà al teatro Don Bosco di Cuneo con lo spettacolo 'Incanti'.

Ospite a sorpresa dell'associazione dronerese, questo giovane artista (classe 1999) è di Torino. Fin da piccolo ha coltivato la passione per l’arte magica.

"Mia mamma l'aveva subito capito." - racconta - "È lei che più di tutti mi ha incoraggiato, ma moltissimo devo anche all'appoggio di mia sorella e dei miei zii. L'illusionismo per me è stato ed è tutt'ora come una fiammella accesa nel cuore. Non si spegne!"

Da piccoli numeri di magia, intrattenendo amici e parenti, alla scelta molto presto di fare di quest'arte il suo oggetto di studio. All’età di sette anni, infatti, Filiberto scopre il Circolo Amici della Magia di Torino, dove muove i suoi primi passi. Nello stesso periodo scopre l’altra sua grande passione: la musica.

"Suonare il violino è un'emozione enorme per me. Fin dalla prima volta ho sentito una grande sintonia con questo strumento..."

Per molto tempo coltiva parallelamente la magia e la musica, ma è soltanto sotto la guida di Tiziano Berardi, direttore del laboratorio di scena del CADM, che trova nel teatro la dimensione adatta a far coesistere questi due mondi. Inizia così, per questo giovane artista, un vero e proprio lavoro di ricerca, volto a creare una performance capace di portare in scena magia e musica insieme.

"L'arte ti mette a contatto con la parte più profonda di noi stessi." - dice Filiberto - "È consapevolezza e creatività. I traguardi sono sempre anche nuove scoperte!"

Particolarmente significativa è stata la vittoria di Filiberto nel 2016, a soli 17 anni, del Campionato Italiano di Magia. L'incontro poi con Arturo Brachetti: gli anni di lavoro sotto la guida del celebre trasformista sono per lui preziosi e lo portano a definire il personaggio, il suo numero. Entra così far parte del Gran Varietà Brachetti, portando il suo show nelle più importanti città italiane ma anche in tutta Europa (Magic Circle di Londra, Magialdia, European History Magic Conference e molto altro).

Un cammino nel segno della ricerca, quello di questo giovane e talentuoso artista, dello studio e dell’esplorazione delle diverse applicazioni della magia e di quanto essa possa confluirvi in una dimensione altra. L'emozione e la poesia sono gli elementi imprescindibili!

Filiberto Selvi farà parte del cast artistico di “Incanti”, spettacolo organizzato da Blink sabato 19 marzo, alle ore 17 e alle ore 21, al teatro Don Bosco di Cuneo. Con lui si esibiranno il fantasista Dario Adiletta, il prestidigitatore Francesco Della Bona e il visionario Niccolò Fontana uniti da un sottile filo rosso svelato dal mentalista Andrea Rizzolini.

Un caleidoscopio di effetti sorprendenti, emozionanti ed unici. 'Incanti' sarà un viaggio di oltre settanta minuti nell’inesplorato mondo dell’incanto, magiche ed originali performance che interrogheranno sui sogni, sul rapporto che instaurano con le nostre vite e sul ruolo che essi hanno nel renderci ciò che siamo.

Rifiutando la guerra, un gesto di solidarietà per la popolazione ucraina. "Lo scoppio della guerra in Ucraina è un grande dramma che ha colpito la società locale e tutta l’Europa." - dice Giorgio Barbero, presidente del circolo magico - "Con questo spettacolo ognuno di noi vivrà un momento d’INCANTO e magia. Proprio pensando a coloro che non potranno permettersi di viverlo abbiamo accolto e sosteniamo, con lo spettacolo, la raccolta fondi 'Emergenza Ucraina' della Fondazione Mago Sales e dei Salesiani presenti in Ucraina".

Rivolgendosi poi a tutti quelli che hanno o che desiderano acquistare il biglietto: "Grazie alla vostra partecipazione e a Mago Sales, aiuteremo le famiglie e i bambini colpite da questo flagello. Un piccolo gesto di solidarietà e un segno di speranza diffuso attraverso lo stupore e la felice magia di Blink."

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Cuneo, dai comuni di Cuneo e Dronero , dall’ATL Cuneese e dalle Terres del Monviso. Informazioni e prenotazioni www.blinkcircolomagico.it