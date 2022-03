Il Comune di Mondovì cerca un componente per il Cda del Museo della Ceramica

L’Amministrazione Comunale di Mondovì ha attivato la procedura per la designazione di un componente di sua competenza all’Interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì Onlus.

Si rende dunque noto che gli interessati potranno presentare domanda utilizzando il modello in distribuzione presso lo Sportello Unico Polivalente del Comune (previo appuntamento), oppure scaricandolo dal sito www.comune.mondovi.cn.it.

Le candidature dovranno pervenire, entro le ore 12 del 26 marzo, via pec all’indirizzo comune.mondovi@postecert.it, oppure essere consegnate a mano al Sup dal martedì al venerdì dalle ore 11 alle 12.30, il sabato dalle ore 8.45 alle 10. Per info: 0174.559211.